232 bin yavru carettadan 500'ü hayatta kalabilecek

Türkiye'nin Akdeniz kıyıları, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler kırmızı listesinde bulunan caretta carettaların en büyük yuvalama kumsallarını oluşturuyor.

Antalya'nın Serik ilçesindeki 65 kilometrelik Belek kumsalları ise batısında Kadriye, Kundu ve Lara, doğusunda Boğazkent, Denizkent ve Kızılot kumsallarıyla hem Türkiye'de hem tüm Akdeniz çanağındaki en büyük yuvalama alanı özelliğine sahip.

EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat ve gönüllüler, 1999 yılında başlatılan 'Deniz Kaplumbağalarını Araştırma, İzleme ve Koruma Projesi kapsamında 27 yıldır her yıl mayıs-ekim ayları boyunca bu kumsallarda 04.00-11.00 saatleri arasında adım adım yürüyerek, yuva ve yavru çıkış kaydı yapıyor.

Hem bölge halkı hem bölgedeki otellerin çalışanları hem de turistlere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları da yürüten EKAD ekipleri, nesli kritik seviyede tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının korunması için mücadele veriyor.

"27 YIL KOLAY BİR RAKAM DEĞİL"

Belek kumsalında 27 yılı doldurduklarını, Kızılot'ta beşinci, Lara-Kundu bölgesinde ise ikinci yılı tamamladıklarını belirten EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat, "Tüm bu sahillerde günlük bütün çalışmaları yapıyoruz. 27 yıl kolay bir rakam gibi geliyor ama 27 yıl boyunca bir bölgede çalışıyor olmak kolay değil. Burada en önemli destekçimiz devlet. Bakanlıklarımızla beraber çalışıyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü iken Kültür ve Turizm Bakanlığımız da artık devrede. Bunlar bizim için çok değerli şeyler. Öbür türlü zaten çalışmayı yapamazsınız" dedi.