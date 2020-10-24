İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ),resmi internet sitesi üzerinden 24 Ekim Cumartesi günü İstanbul su kesintileri ve suların geleceği saatleri açıkladı. Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında İstanbul su kesintileri geliyor. Peki 24 Ekim İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 24 Ekim 2020 İstanbul su kesintileri...

24 EKİM CUMARTESİ İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Çamlıtepe Mah[Derbent Mah],Darüşşafaka Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.10.2020 10:07 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 24.10.2020 09:33 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.10.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]