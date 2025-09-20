24'üncü Bosphorus Cup’ta kupanın sahibi Rossko Racer JPK 1180

Avrupa’nın düzenlediği en önemli spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Bosphorus Cup, 24. kez düzenlendi. Üç günde yapılan altı yarışın ardından, IRC genel klasman birincisi Timofey Zhbankov’un kaptanlığını yaptığı Rossko Racer JPK 1180 oldu. Boğaz’daki yarışı milyonlarca insan televizyonlardan canlı takip etti. Rossko Racer JPK 1180’in kupasını Ortaköy’de teslim alması dikkat çekti.

55 TEKNE VE 650 YELKENCİ 4 SAAT BOYUNCA KIYASIYA YARIŞTI Bu yıl 55 tekne ve yaklaşık 650 yelkencinin katıldığı organizasyonda, Türk yelkencilerle misafir yelkenciler çok zorlu bir yarışta karşı karşıya geldi. Hiç motor kullanmayan ve tamamen rüzgar gücü ile hareket son teknoloji tekneler, 4 saat boyunca kıyasıya yarışırken, enerji konusunda kirliliğe neden olunmadı. REKLAM Marmara Denizi’nde 20-25 knot rüzgârla muhteşem koşullarda yapılan 5 yarışın ardından tekneler cumartesi günü İstanbul Boğazı’nda sahneye çıktı. Milyonlarca İstanbullu tarafından izlenen büyüleyici yarışlar sonrasında kupalar sahibini buldu.

60 TEKNELİK OPTİMİST YARIŞI RENK KATTI Boğaz’da gerçekleşen yarışlar tüm hızıyla devam ederken, bir yandan da Haliç’de 60 teknelik bir optimist yarışı düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Merkezi’nde gerçekleşen yarışlarda, İstanbullu yelken kulüplerinin sporcuları kıyasıya yarıştı. Yarın yapılacak olan yarışlardan sonra birinciler belli olacak. Yarışların ardından; IRC 0 sınıfında Bulgaristan’dan “Aboat Time” Swan 42 teknesi ile Petar Dimitrov, IRC 1 sınıfında Rusya’dan Rossko Racer JPK 1180 teknesi ile Timofey Zhbankov, IRC 2 sınıfında TAG Cheese A35 teknesi ile Arda Baykal, IRC 3 sınıfında CHERY Alize MAT 10 teknesi ile Derin Öner, gezi tekneleri sıralamasında ise Güray Zümbül’ün Moda Yelken kazandı.