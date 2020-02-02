İHA

Antalya'da bir buçuk yıl önce trafik kazasında 24 yaşındaki gencin ölümüne neden olan sürücüye verilen 15 bin 200 TL adli para cezası, acılı anne Nuray Ustali'yi gözyaşlarına boğdu.

2018 yılı temmuz ayında meydana gelen kazada, 24 yaşındaki aşçı Engin Ustali ile arkadaşı, Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'nde otobüsten inip Lara'ya gitmek için yolun karşısına geçerken A.H. yönetimindeki otomobil çarptı. Çevredekilerin haber vermesi ile kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Ustali ve arkadaşını önce özel bir hastaneye kaldırdı. Burada ilk tedavisi yapılan Ustali, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.

PARA CEZASI 24 TAKSİTE BÖLÜNDÜ

Kafatasında, yüzünde, kol ve ayaklarında çatlaklar bulunan Engin Ustali, yoğun bakım ünitesinde 4 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Olay sonrası açılan davada sürücü A.H. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık A.H.'ye ilk olarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, indirimle bu ceza 2 yıl 1 aya düşürüldü. Mahkeme heyeti, cezayı 15 bin 200 TL adli para cezasına çevirerek, 24 taksite böldü.

'HER GÜN YANINA GİDİP KONUŞUYORUM'

Oğlunu kaybettiği kaza yerine gelen anne Nuray Ustali, gözyaşları içinde karara tepki göstererek, şunları söyledi: "Benim her gün ciğerim yanıyor. Her gün ben geceleri uyuyamıyorum. İlaçlarla ayakta kalıyorum. Balkonda oğlumun baktığı yere bakamıyorum. Her gün acı çekiyorum. Biz sürücünün ceza almasını beklerken, 15 bin TL para cezası verildi. Ben artık dayanamıyorum. Benim oğlumu suçlamaya çalışıyorlar. Sanki benim oğlum önüne atlamış gibi. Sürücü, 'Ben 30'la geliyordum' diyor. 30'la, 40'la gelerek benim oğlumu o hale sokamaz. Benim oğlumun beyni, ayakları çok kötüydü. Ben bunları sonra öğrendim. Bunları benden hep sakladılar. Ben kaza yerine gelemiyorum, kafamı bile çeviremiyorum. Ben her gün ağlıyorum, her gün oğlumun yanındayım. Oğlumun yanına gidip onunla konuşuyorum.

ONA CEZA DEĞİL ÖDÜL VERİLDİ

Ona ödül verildi. Bu kadar acımasızlık olur mu? Nasıl vicdanları sızlamıyor? 'Vicdanımız sızlıyor' deyin. Bir başsağlığı bile dilemediler. Benim yüzüme baktılar. Ben geceleri 'Engin' diye bağırıyorum. Yatağına bakıyorum, sıçrıyorum 'Oğlum' diyorum. Benim hiç hayatım yok. Benim gezmem yok, benim gezmem oğlumun yanına gitmek. Evladını yitiren anneler anlar beni, başkaları anlayamaz. Oğlumun yanından beni çıkaramıyorlar, 'Burada kalacağım' diyorum. Ben oğlumun yanından kalkmak istemiyorum. Bu kadar mıydı oğlumun değeri? Ben haykırıyorum. Herkes sesimi duysun. Ciğerim sızlıyor. Balkondan oğlumun geldiği yerlere bakamıyorum. Arkadaşlarına sarılıyorum, onun kokusunu arıyorum. Benim 3 yaşında torunum var. 'Amcam nerede? Cennette amcam değil mi? Topraktan çıkamaz değil mi babaanne?' diyor."

AĞABEY: EŞİME TÜKÜRDÜ BANA SALDIRDI

Sürücünün mahkeme sürecinde kendisine ve eşine çeşitli saldırılarda bulunduğunu söyleyen Engin Ustali’nin ağabeyi Emin Ustali ise, bunun kamera kayıtlarıyla da sabit olduğunu kaydetti. Ustali, “Bu saldırı davası da sonuçlandı. Ben bin 740 TL adli para cezasına çarptırıldım. Eşime tükürdüğü ve bana saldırdığı için şahsa ceza verilmedi. Kardeşimin öldüğü olaya da kaza demek istemiyorum, resmen bir cinayet. Ceza 2 yıl 1 aya düşürüldü. 15 bin 200 TL adli para cezasına çevrildi ve 24 taksite bölündü. Ceza verilmedi, resmen bir ödül verildi" diye konuştu.

'BUNLARIN İSYANI DA PARA'

Konuyu istinaf mahkemesine taşıdıklarını ifade eden Ustali, "Ortada giden bir can var. Mahkemede gülünecek ifadeler verdi. '30 kilometre hızla geliyordum, orada ışık yoktu' dedi. 30 kilometre hızla gelerek 1.90 boyunda, 110 kiloluk bir insanın kafatası 5 yerden parçalanmaz, kolu bacağı parçalanmaz. Omzu boynu kırılmaz. 15 bin TL'yi de ödemesin. Benim kardeşim için devlete bu parayı ödemesin. 15 bin TL'yi ben ödeyeyim, bunların isyanı da para. 15 bin TL'yi de biz ödeyelim. Benim kardeşim için devlete feda olsun. Fakire fukaraya yardım olur. Ceza verilmeliydi, ödül verilmemeliydi" şeklinde konuştu.