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        Haberler Gündem 24 yaşındaki Sedef Güler’in son görüntüsü ortaya çıktı

        24 yaşındaki Sedef Güler’in son görüntüsü ortaya çıktı

        İstanbul Büyükçekmece'de elleri ve kolları bağlı şekilde öldürüldükten sonra sarıldığı halıya 10 kiloluk dambıl bağlandıktan sonra denize atılan 24 yaşındaki Sedef Güler'in son görüntüsü ortaya çıktı

        Giriş: 11.06.2024 - 22:05 Güncelleme: 11.06.2024 - 22:05
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        Ölüme böyle gitti
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        İstanbul Büyükçekmece'de denizde bulunan kan donduran cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 7 Haziran’da balıkçılar ihbarı üzerine denizden çıkarılan halıya sarılı ve 10’ar kiloluk dambılla bağlanan cesedin 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu ortaya çıktı. Yapılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan Fırat B. İle O.Ö., bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırat B., tutuklanırken, O.Ö. ise Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı.

        GENÇ KIZIN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Olaydan sonra çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın ve olayla ilgili önemli görüntülere ulaştı. Elde edilen görüntülerde Sedef Güler’in son anları ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kız 5 Haziran gecesi şüpheli Yavuz G. ile birlikte eve doğru yürürken görülüyor. Birlikte yürüyen ikili bir süre sonra gözden kayboluyor.

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        KÖPRÜYE ATILDIĞI ANLARDA

        Soruşturmada tutuklanan Fırat B.’nin görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kız ile şüpheli Yavuz G.$nin birlikte yürümesinden yaklaşık 12 saat sonra gündüz saatlerinde Fırat B. eve doğru yürürken görülüyor. Fırat B.’nin elinde poşet olduğu görülüyor. Aynı akşam saatlerinde ise Sedef Güler’in taşındığı araç güvenlik kamerasına takılıyor. Mimar Sinan Köprüsü’ne gelip durduğu görülen araç uzak kameradan fark ediliyor.

        ‘CESEDİ DENİZE ATTIK’ DEMİŞTİ

        Tutuklanan şüpheli Fırat B. cinayeti işlemediğini iddia etti. İfadesinde Yavuz G.’nin kendisini arayarak bir takım eşyaların almasını istediğini belirterek ‘ Cesedi arabayla taşıdık . Arabayı Yavuz kullandı. Köprüden attık. Ben cinayeti işlemedim’ dedi. Olayla ilgili Yavuz G., polis tarafından aranıyor.

        5 HAZİRAN'DA HAYATINI KAYBETMİŞ

        Ortaya çıkan görüntülere göre, Sedef Güler’in 5 Haziran’da öldüğü ortaya çıktı. 5 Haziran’da eve şüphelisi ile birlikte giden Sedef Güler, o günün akşamında da cesedi Mimar Sinan Köprüsü’nden atıldığı belirtildi. Genç kızın boğularak mı yoksa başka bir nedenden mi öldüğü Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi sonucu ortaya çıkacak.

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        #Sedef Güler
        #halıya sarılmış ceset
        #Büyükçekme
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