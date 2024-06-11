24 yaşındaki Sedef Güler’in son görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul Büyükçekmece'de denizde bulunan kan donduran cinayetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 7 Haziran’da balıkçılar ihbarı üzerine denizden çıkarılan halıya sarılı ve 10’ar kiloluk dambılla bağlanan cesedin 24 yaşındaki Sedef Güler olduğu ortaya çıktı. Yapılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan Fırat B. İle O.Ö., bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fırat B., tutuklanırken, O.Ö. ise Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakıldı.

GENÇ KIZIN SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI Olaydan sonra çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın ve olayla ilgili önemli görüntülere ulaştı. Elde edilen görüntülerde Sedef Güler’in son anları ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kız 5 Haziran gecesi şüpheli Yavuz G. ile birlikte eve doğru yürürken görülüyor. Birlikte yürüyen ikili bir süre sonra gözden kayboluyor. REKLAM

KÖPRÜYE ATILDIĞI ANLARDA Soruşturmada tutuklanan Fırat B.’nin görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, genç kız ile şüpheli Yavuz G.$nin birlikte yürümesinden yaklaşık 12 saat sonra gündüz saatlerinde Fırat B. eve doğru yürürken görülüyor. Fırat B.’nin elinde poşet olduğu görülüyor. Aynı akşam saatlerinde ise Sedef Güler’in taşındığı araç güvenlik kamerasına takılıyor. Mimar Sinan Köprüsü’ne gelip durduğu görülen araç uzak kameradan fark ediliyor.

‘CESEDİ DENİZE ATTIK’ DEMİŞTİ Tutuklanan şüpheli Fırat B. cinayeti işlemediğini iddia etti. İfadesinde Yavuz G.’nin kendisini arayarak bir takım eşyaların almasını istediğini belirterek ‘ Cesedi arabayla taşıdık . Arabayı Yavuz kullandı. Köprüden attık. Ben cinayeti işlemedim’ dedi. Olayla ilgili Yavuz G., polis tarafından aranıyor.