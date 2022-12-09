25 bıçak darbeli ölümde eş ve kayınbirader için flaş karar!

Antalya'da, çatıdan atlayarak yaşamına son verdiği iddia edilen Suat Sırım'ın (47) vücudunda 25 bıçak darbesi tespit edilince tutuklanan ardından rapor doğrultusunda serbest bırakılan eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T. hakkında mahkemeden karar çıktı.

Olay, 17 Kasım 2020'de, Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 129 Sokak'ta meydana geldi. Birinin 5 katlı apartmanın çatısından atladığı ihbarı üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, güvenlik görevlisi Suat Sırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kayıtlara "yüksekten atlamak suretiyle intihar" olarak geçen olayın ardından Sırım'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÇATIDA BIÇAK, CEBİNDE DE NOT BULUNDU

Yapılan ilk muayenesinde, Sırım'ın vücudunda boyun sol yanda 6, göğüs sol yanda 19 olmak üzere 25 kesici alet yarası bulunduğu saptandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, Sırım'ın atladığı çatıda kanlı ekmek bıçağı, cebinde de "Bana bir şey olursa kendinize iyi bakın" yazılı not bulundu.

ADLİ TIP RAPORUNUN ARDINDAN SERBEST KALDILAR

Olay sırasında Suat Sırım'ın yanında olduğu belirtilen eşi T.S. ile kayınbiraderi A.T., gözaltına alındı. 2 kardeş, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun "Kişinin vücudunda tespit edilen kesici delici alet yaralarının tamamının kendisi tarafından oluşturulmasının mümkün olduğu ve sonrasında yüksekten atlayarak intihar etmiş olduğunun kabulü gerektiği" yönündeki raporun ardından T.S. ile A.T., takipsizlik kararı verilerek serbest bırakıldı.

AİLENİN İTİRAZI İLE YENİ RAPOR TALEP EDİLDİ

Şüphelilerin serbest bırakılmasına Suat Sırım'ın annesi, kız kardeşi ve avukatları itiraz etti. Dosya, yeni rapor alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu'na gönderildi. Savcılık, bıçak darbelerinin olduğu bölgelerin, meydana getirdiği yaralamanın niteliği itibarıyla maktul tarafından kendi kendine yapılabilir nitelikte olup olmadığının saptanmasını istedi.

Öte yandan savcılık, bıçak darbesinden sonra maktulün yanına gelen kayınbiraderi ile bir süre konuşması ve ardından eşinin gelmesi üzerine aniden hareketlenerek kendisini aşağı atması yönündeki iddianın da irdelenmesini talep etti.