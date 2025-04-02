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        Haberler Gündem 3. Sayfa 25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş! | Son dakika haberleri

        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!

        İzmir'de tartıştığı 36 yaşındaki eşi Nuran Fırat'ı boğazından bıçaklayarak öldüren 44 yaşındaki Ahmet Fırat'a verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, sanık Fırat'ın 4'ü öldürücü nitelikte 25 bıçak darbesiyle Nuran'ı öldürdükten sonra cep telefonuyla fotoğraflarını çektiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 10:20 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:20
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        25 bıçak darbesi yetmemiş... Fotoğraflarını çekmiş!
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        İzmir'de olay, 27 Aralık 2022'de saat 11.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Limontepe Mahallesi 9752 Sokak'taki evde meydana geldi. Ahmet Fırat (44) ile eşi Nuran Fırat (36) arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

        5 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA EVDEYDİ

        DHA'daki habere göre Ahmet Fırat, eşini boğazından bıçakladı. Nuran Fırat kanlar içinde kalırken, eşi olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp, otomobiliyle kaçtı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nuran Fırat'ın hayatını kaybettiği belirledi. 12 yaşında olan çiftin büyük çocuklarının olay sırasında okulda olduğu öğrenildi. Urla'da yakalanan Ahmet Fırat tutuklandı.

        "EV İŞLERİYLE İLGİLENMİYOR" SUÇLAMASI

        Ahmet Fırat hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ahmet Fırat ilk duruşmada, eşinin ev işleriyle ilgilenmediğini, görevlerini yerine getirmediğini, sokak kedilerine baktığını, bu yüzden çıkan tartışma sonrasında öldürdüğünü söyledi.

        AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

        Şubat ayında görülen davada mahkeme heyeti, sanık Ahmet Fırat'ı 'Eşi kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        ÖNCE SÖYLEDİ SONRA HATIRLAMADI

        Ahmet Fırat'a verilen kararın gerekçesi açıklandı. Kararda; sanık Fırat'ın telefonunda yapılan incelemede; fotoğraf kayıtlarının içerisinde Nuran Fırat'ı öldürdükten sonra farklı açılardan yerde boğazı kesilmiş, üzeri kanlı ve hareketsiz yatar şekildeki 3 fotoğrafını çektiği tespitlerinin yapıldığı belirtildi.

        Fırat'ın kolluk kuvvetlerine verdiği ifadelerinde; ilk olarak kendisine Nuran'ın bıçakla saldırdığı, kendi gözlerinin bu süre zarfında hep kapalı olduğunu, açtığında eşinin boğazından kan geldiğini gördüğünü, kendi telefonuyla eşi yerde hareketsiz yatarken video ve fotoğraf çektiğini, bıçağı da mutfak masanın üzerinde bıraktığını söylediğine dikkat çekildi. Ancak sanık Fırat'ın yargılama aşamasında bu husus kendisine sorulduğunda hatırlamadığını söylediği belirtildi.

        "BABAM ANNEMİ BIÇAKLIYOR"

        Ahmet Fırat'ın, Nuran'ı öldürdükten sonra 3 farklı noktadan fotoğrafını çektiği, olaydan sonra küçük kızlarını komşuya bıraktığı, küçük kızın da komşulara 'Babam annemi bıçaklıyor' dediğine dikkat çekilerek, sanığa haksız tahrik uygulanmadığı kararda yer aldı.

        4'Ü ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE 25 BIÇAK DARBESİ

        Heyet, sanık Fırat ile öldürdüğü eşi arasında iyi gitmeyen bir evliliğin bulunduğunu, cinayetin de karşılıklı diyaloglar neticesinde aniden geliştiğine kanaat getirerek, sanık hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' eyleminin oluşmadığına dikkat çekti. Nuran'ı 4'ü tek başına öldürücü nitelikte olmak üzere toplam 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa, indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği kararda yer aldı.

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        #Nuran Fırat
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