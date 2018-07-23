Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından 25 bin polis alımı gerçekleştirilecek. Polis alımı haberini ilk İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde açıkladı. Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuşan bakan Soylu, 25 bin polis alımıyla ilgili detaylar verdi.

25 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 25 bin polis alımının bu yıl yani 2018 yılı sonuna kadar yapılacağını söyledi. Yani 25 bin polis alımı 2018 yılı sonuna kadar yapılacak. Bakan Soylu 25 bin polis alımını şu sözlerle duyurdu:

"Türkiye genelinde 68 bin 779 yeni polis alımı yapıldı. Yalnız İstanbul'da 17 bin 465 yeni polisi göreve başlattık. Bugün 21. dönem mezunlarımızla birlikte bu yıl 18 bin 426 evladımız Emniyet Teşkilatımıza katılmış olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl da 35 bin yeni öğrenci alacağız. Suça karşı bir çığ gibi büyüyor ve hep birlikte güçleniyoruz. 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin personel noktasında bütün tahribatı kapatılmış ve artıya geçtik. Önümüzdeki dönemde yeni hükümet sisteminde inşallah çok daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız."

25 BİN POLİS ALIMI NASIL YAPILACAK?

Polis alımı doğrudan yapılmıyor. Öncelikle polis alımıyla ilgili şartlar ilan ediliyor. Adaylar polislik için başvuru yapıyor. Ardından Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)'e yapılan fizi ve sözlü mülakat sonucu kabul ediliyor. Buradaki eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar polis olarak göreve başlıyor.

POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

EGM daha önce yaptığı polis alımlarında aşağıdaki koşulları uygulamıştı:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Lise ve dengi okul mezunu olmak.(öğrenimi devam eden adaylar için lise son sınıfta bulunanlar)

ÖSYM tarafından yapılacak TYT'de belirtilecek baraj puanı aşmak. (Baraj başvuru kılavuzunun yayımlanması ile belli olacak. Ancak puan sınırının önceki senelerde olduğu gibi düşük olması bekleniyor)

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak,

Boy ölçüsü, beden kitle endeksi ile sağlık yönünden Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. Erkeklerde en az 167 cm, bayanlarda 162 cm olacak ve beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.)

Adli sicil kaydı olmaması,

Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibarıyla bir siyasî partiye veya siyasî parti kollarına üye bulunmamak.

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

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