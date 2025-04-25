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        Haberler Bilgi Gündem 25 Nisan güncel hava durumu: Bugün hava nasıl? İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu ile il il hava tahminleri açıklandı!

        25 Nisan güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?

        Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmediği belirtildi. Peki, 25 Nisan Cuma bugün hava nasıl? İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 00:12 Güncelleme: 25.04.2025 - 00:12
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri kapsamında, hava durumu araştırılıyor. Tahminlere göre, gece ve sabah saatlerinde Marmara’da pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Peki, 25 Nisan Cuma hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...

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        METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların;, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Denizli, Kütahya, Uşak, Isparta, Burdur, Antalya, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye ve Adana’nın kuzeyi, Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl’ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (60-90 km/saat ) Fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’da pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ve Denizli, Kütahya, Uşak, Isparta, Burdur, Antalya, Kahramanmaraş’ın batısı, Osmaniye ve Adana’nın kuzeyi, Erzurum’un güneyi, Muş ve Bingöl’ün kuzeyi ile Tunceli’nin doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda (60-90 km/saat ) Fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        İSTANBUL 9°C, 18°C

        Parçalı ve çok bulutlu.

        İZMİR 12°C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ANKARA 10°C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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