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25 Şubat Hangi Burç?

Sıklıkla merak edilen soruların başında 25 Şubat’ta doğanların hangi burca mensup olduğu gelmektedir. 25 Şubat’ta doğanların burcu balık burcu olup su grubuna dâhildir.

25 Şubat Burcu Ne?

25 Şubat balık burcunun tarihidir. Duygusallığın gezegeni Jüpiter ile netliğin gezegeni Neptün tarafından yönetilirler. (20 Şubat- 20 Mart)

25 Şubat Burcu Özellikleri

25 Şubat tarihinde doğan balık burcunun belli özellikleri ön plana çıkmaktadır. Bunlar duygusal zekâya sahip olmaları ve sezgisel yönlerinin kuvvetli olmalardır. Balıkların 6. Hissi son derece gelişmiştir. Tahmin ettiği olaylar tam olarak kafasında tasarladığı şekilde gelişir. Hassas yapıları nedeniyle çoğu tartışmadan kaçınırlar. Stres ve acı onlara göre değildir. O yüzden savaşmayı tercih etmezler. Yaratıcı yönlerinin kuvvetli olması sebebiyle özellikle sanatsal alanlarda kendilerini belli ederler. Tabiri caizse tam bir hayalperesttirler. Ütopik inançlara sahiptirler. Hayal dünyasını gerçek dünyaya tercih ederler. Kolayca bir olay karşısında karamsarlığa düşebilirler. Bu negatifliğe büründüklerinde başarılarına gölge düşebilir. Liderlik onlara göre değildir. Genellikle hayatın akışında kaybolmayı severler.

25 Şubat Burcu Erkeği

Balık erkekleri oldukça rahat kişiliklere sahiptir. Her zaman sevdiklerini ön planda tutarlar. Onları mutlu görmek isterler. Onların hüznü aynı zamanda balık erkeğinin de hüznüdür. Açık fikirlidirler. Herkesin kendi hakkındaki tavsiyelerini can kulağıyla dinlerler, onların düşüncelerine önem verirler. Önceden plan yapmayı sevmezler, anlık yaşarlar. Duygularını derinden yaşarlar. Yardım sever olduklarından dolayı herkese el uzatırlar. Diğer insanların acı çekmesini istemezler. Olumsuz özelliği ise huysuz olmalarıdır. Mantıklı düşünceden oldukça uzak kararlar verirler çünkü kalpleriyle hareket ederler. Biten bir ilişki ya da üzücü bir olay karşısında uzun bir yas dönemine girerler. Kırılan bu kalpler onun kinci bir yapıya sahip olmasına sebebiyet vermektedir. Üzerinden yıllar geçse de acı veren olayları unutamazlar. Geçmişte takılı kaldıklarından dolayı gelecekle ilgili plan yapmaları zordur.

25 Şubat Burcu Kadını

25 Şubat’ta doğan balık kadınları insanların anlamasının kolay olmadığı derin bir yapıya sahiptir. Derin duyguların kraliçesi balık kadınları sevilmeye ve korunmaya ihtiyaç duyar. Şefkatli yapıları karşısındaki erkeği oldukça etkiler. Bu sebeple karşı cinsi kendine çekmek için ekstra bir çaba harcamalarına gerek yoktur. Sezgisel yönleri kuvvetlidir. Genellikle bir kişiden zarar göreceğini sezerse gerçekten de o kişiden zarar verir. Bu onun 6. hissinin kuvvetli olmasından dolayıdır.

25 Şubat Burcu Yorumu

25 Şubat tarihinde doğan balık burçları gizemli, duygusal, hassas ve sezgiseldir. Duygusal yönleri mantıksal yönlerine göre ağır basmaktadır. Kararlarını da duygusal olarak verirler. Ayrıca sezgileri de son derece kuvvetlidir. Açık fikirlidirler, herkesin düşüncesine ve yaşam biçimine saygı duyarlar. Sevdiklerine karşı duygusal olarak bağımlıdırlar.

25 Şubat Yükseleni Nedir?

25 Şubat tarihinde doğan balık burçları yükselenlerini öğrenmek için sık sık internet üzerinden arama yapmaktadır. Ancak balık burçlarının yükselenini net olarak söyleyemeyiz çünkü gün içerisinde yükselenler doğum dakikasına göre farklılık göstermektedir.

25 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Oyuncu Neslihan Yeldan

Tiyatro ve dizi oyuncusu Emel Göksu

Oyuncu Aydemir Akbaş

Oyuncu Yasemin Öztürk

Oyuncu Remzi Evren

Şarkıcı Esmeray

25 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Şarkıcı ve manken Maria Kanellis

Müzisyen George Harrison

İsviçreli siyasetçi Oscar Fritschi

Britanyalı iş insanı Peter Denis Hill-Wood

İtalyan tenisçi Flavia Pennetta

İkiz İngiliz aktörler James Phelps ve Oliver Phelps

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