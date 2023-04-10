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Haberler Yaşam Astroloji 24 Şubat Hangi Burç? 24 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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24 Şubat hangi burç? 24 Şubat burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojiye büyük küçük hepimiz ilgi duyarız. Geleceğin gizemini çözmek için çoğu zaman astrologlardan faydalarınız. 12 aya karşılık 12 adet burç vardır. Kimimiz burcunun özelliklerini taşırken kimimiz de yükselen burcunun özelliklerini taşır. Peki, 24 Şubat’ta doğan biri hangi burca mensuptur?

24 Şubat Hangi Burç? 24 Şubat Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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24 Şubat tarihinde doğanlar hayalperestlikleri ve duygusallıklarıyla ön plana çıkmaktadır. 24 Şubat hangi burç, 24 Şubat burcu ne, 24 Şubat burcu özellikleri, 24 Şubat burcu erkeği, 24 Şubat burcu kadını, 24 Şubat burcu yorumu, 24 Şubat yükseleni nedir, 24 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 24 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, 24 Şubat ile ilgili merak edilen burç detayları…

24 Şubat Hangi Burç?

24 Şubat’ta doğanların burcu balıktır. Balık burcu duygusallığı, özgünlüğü ve sınırsız hayal gücüyle ön plana çıkmaktadır.

24 Şubat Burcu Ne?

24 Şubat balık burcunun tarihidir. Yönetici gezegeni Jüpiter ve Neptün olan balık burcu su grubuna dâhildir. 20 Şubat ile 20 Mart arasında doğanlara balık burcudur.

24 Şubat Burcu Özellikleri

Balık burcunun özelliklerinin başında son derece hayalperest olması gelmektedir. Deyim yerindeyse hayal dünyasında yaşarlar. Duygusallığını Jüpiter, netliğini Neptün’den almaktadır. Son derece sabırlı olan balık burcu herkesin derdini dinler ve çözüm bulmaya çalışır. Eşitlikten yanadır. Dünyadaki kaynakların eşit olarak insanlara dağıtılmasını ister. Hassa ve kırılgan özellikleri sayesinde sizin üstünde durmayacağınız konuları derinlemesine düşünebilirler. Zorlukların üstesinden gelmeyi iyi bilirler. Giyim ve makyaj konusunda kimse ellerine su dökmez. Sanatsal alanda eşi benzeri bulunmayan eserler üretebilirler. Balıkların olumsuz bir huyu kolayca karamsarlığa kapılmasıdır. Bu onların kendi iç dünyasına çekilmesine neden olabilir. Çoğu zaman savaşmak yerine kaçmayı tercih eder. Çünkü savaşmak onları yıpratır. Merhametli ve eli açık olan balık burçları herkese yardım eli uzatır.

24 Şubat Burcu Erkeği

24 Şubat’ta doğan balık burcu erkeğinin 6. Hisleri son derece gelişmiştir. Sezgisel olarak bu kadar güçlü olmaları onların içinde bulundukları ilişkileri de şekillendirmektedir. Başkalarını duygularına karşı da son derece hassastırlar. Empati yetenekleri gelişmiştir. Maceracı yapıya sahip olan balık erkeği oldukça arkadaş canlısıdır. Bu sebeple sosyal ortamlarda da sevilen bireylerdir. Hırslı ve çalışkan olduklarından dolayı ideallerini çoğu kez gerçekleştirirler. Duyarlı ve romantik yapıları sayesinde birçok genç kızın gönlünü alabilirler. Eş seçimi için ideal burçlardır. Açık sözlü değildirler çünkü başkalarının incinmesini istemezler. İlişkilerde sık sık alttan alırlar ve hayır diyemezler.

24 Şubat Burcu Kadını

Balık kadını gizemiyle nam salmıştır. Dışarıdan baktığınızda bir balık kadınını analiz edemezsiniz. Çünkü duygularını derinliklerde yaşar. Yaratıcı yönleri oldukça gelişmiştir. Yaratıcı yönlerini en iyi şekilde değerlendirmek isterler. Sezgilerine güvenerek hareket ederler. Analitik düşünme yeteneği balık burcuna göre değildir. Sevilmeye ve korunmaya ihtiyaç duyan balık burçları için sevgi gösterisi önemlidir. Kişinin sevgisinden emin olmadığı ortamlarda durmak istemez. Duygusal yapıları gereği çaba sarf etmeden karşısındakini etkilerler. Üzüntüden kaçınmak için tartışmalardan uzak dururlar. Bu onların sorunlardan kaçma tarzıdır.

24 Şubat Burcu Yorumu

24 Şubat’ta doğan balık burçlarının öne çıkan özellikleri şunlardır:

  • Adeta hayal dünyasında yaşarlar.
  • Kırılgan ve hassas yapıları vardır, tartışmalardan kaçarlar.
  • Kararsız yapıları sebebiyle zaman zaman zora düşebilirler.
  • Eli açık ve merhametlidirler.
  • Yaratıcı yönleri gelişmiştir.
  • Sezgileri son derece kuvvetlidir.

24 Şubat Yükseleni Nedir?

Yükselen burcu hesaplamak için kişinin doğum saatini detaylı bilmesi gerekmektedir. Her iki saatte bir yükselen burç değişmektedir. Bu sebeple aynı günde doğanların yükselen burçları farklılık gösterebilmektedir.

24 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Oyuncu Kıvanç Kasabalı
  • Oyuncu Cihat Tamer
  • Yazar Tuna Kiremitçi
  • Yazar Yüksel Pazarkaya
  • Yazar ve gazeteci Mustafa Armağan
  • Besteci Selman Ada
  • Futbolcu Semih Kaya

24 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Güney Kore'li şarkıcı Kim Kyu Jong
  • Oyuncu Daniel Kaluuya
  • Fransız yarış pilotu Alain Prost
  • Apple Computer, Inc.'ın kurucu ortaklarından Steve Jobs
  • Slipknot grubunun perküsyonisti Chris Fehn

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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