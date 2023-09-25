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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri adayları ve özel ödül sahipleri açıklandı

        25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri adayları ve özel ödül sahipleri açıklandı

        'Türk tiyatrosunun fedaisi' Afife Jale'nin anısını yaşatmak üzere verilen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin 25. yıl adayları ve özel ödül sahipleri, Arter'de gerçekleştirilen bir basın toplantısı ile açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, Haldun Dormen Özel Ödülü'ne ise 1923 Müzikali layık görüldü. 25. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, 3 Ekim'de sahiplerini bulacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2023 - 20:25 Güncelleme: 25.09.2023 - 21:04
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        25. Afife adayları belli oldu!
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        Türkiye’nin en uzun soluklu ve en prestijli ödülü Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde bu sezonun adayları Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa, Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün ve tiyatronun duayen sanatçısı Haldun Dormen’in ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

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        25. Afife Tiyatro Ödülleri Özel Ödül sahipleri belli oldu!

        Arter’de gerçekleştirilen basın toplantısında, 25. Afife Tiyatro Ödülleri Özel Ödül sahipleri de açıklandı. Bu sezon, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Prof. Dr. Cevat Çapan, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne Güzel Son isimli oyunuyla Hakan Tabakan, komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’ne ise 1923 Müzikali layık görüldü.

        Yapı Kredi Özel Ödülü Merve Dizdar'a

        Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise bu yıl Cannes Fil Festivali'nden aldığı En İyi Kadın Oyuncu ödülü ile de adından sıkça söz ettiren Merve Dizdar oldu.

        Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, bu yıl 3 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak. Hayatını tiyatroya adamış büyük sanatçı Afife Jale’nin adını 25 yıldır yaşatan ödül töreninin sunuculuğunu ise bu sene Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli yapacak.

        25. YAPI KREDİ AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ ADAYLARI

        YILIN EN BAŞARILI OYUNU

        İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI – CADI KAZANI
        İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI – FOSFORLU CEVRİYE
        İSTANBUL ŞEHİR TİYATROLARI – TARTUFFE
        NİLÜFER BELEDİYESİ NİLÜFER KENT TİYATROSU - 1984
        TİYATRO.İN – KİM BU BEN

        YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ

        ENGİN HEPİLERİ – KİM BU BEN
        MURAT DALTABAN - 1984
        YELDA BASKIN – FOSFORLU CEVRİYE
        YİĞİT SERTDEMİR – CADI KAZANI
        YİĞİT SERTDEMİR – TARTUFFE

        YILIN EN BAŞARILI KADIN OYUNCUSU

        İPEK TÜRKTAN – BİR TERENNÜM
        ÖZLEM ZEYNEP DİNSEL – AŞKIN EN KISA GECESİ
        ÖZLEM ZEYNEP DİNSEL – KIZLAR VE OĞLANLAR
        SELEN ÖZTÜRK – KIRLANGIÇ
        YEŞİM KOÇAK - TARTUFFE

        YILIN EN BAŞARILI ERKEK OYUNCUSU

        ADEM MÜLAZİM - 1984
        HAKAN GERÇEK – III: RICHARD: NİÇİN YAPTIM
        MERİÇ RAKALAR – TEK KULLANIMLIK HİKAYE
        MURAT GARİPAĞAOĞLU - TARTUFFE
        ONUR ÜNSAL – KİM BU BEN

        YILIN EN BAŞARILI YARDIMCI KADIN OYUNCUSU

        AYŞEGÜL URAZ – ÇEMBER’İN ANASI
        BİNNUR ŞERBETÇİOĞLU – FOSFORLU CEVRİYE
        GİZEM GÜÇLÜ - 1984
        YAĞMUR DAMCIOĞLU NAMAK – FOSFORLU CEVRİYE
        ZEYNEP GÖKTAY DİLBAZ - TARTUFFE

        YILIN EN BAŞARILI YARDIMCI ERKEK OYUNCUSU

        BARIŞ AYAS - 1984
        MURAT KAPU – ÇEMBER’İN ANASI
        OĞUZHAN AYAZ – 1984
        TOLGA İSKİT – ÇEMBER’İN ANASI
        TOLGA YETER - TARTUFFE
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        YILIN EN BAŞARILI SAHNE TASARIMI

        BARIŞ DİNÇEL – FOSFORLU CEVRİYE
        BARIŞ DİNÇEL – TARTUFFE
        CEM YILMAZER – BURAK ETÖZ - 1984
        GAMZE KUŞ – SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ
        METİN DENİZ – CADI KAZANI

        YILIN EN BAŞARILI GİYSİ TASARIMI

        AYŞEGÜL ALEV – JEKYLL & HYDE
        EYLÜL GÜRCAN – TARTUFFE
        NİHAL KAPLANGI – CADI KAZANI
        TOMRİS KUZU – 1984
        TOMRİS KUZU – FOSFORLU CEVRİYE

        YILIN EN BAŞARILI SAHNE MÜZİĞİ

        EMRAH CAN YAYLI – CADI KAZANI
        EMRAH CAN YAYLI – TARTUFFE
        KENAN DOĞULU – KİM BU BEN
        OĞUZ KAPLANGI – 1984
        OĞUZHAN BALCI – FOSFORLU CEVRİYE

        YILIN EN BAŞARILI IŞIK TASARIMI

        CEM YILMAZER – 1984
        CEM YILMAZER – KİM BU BEN
        CEM YILMAZER – SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ
        KEMAL YİĞİTCAN – CADI KAZANI
        KEMAL YİĞİTCAN – TARTUFFE

        YILIN EN BAŞARILI HAREKET DÜZENİ (KOREOGRAFİSİ)

        İZMİR TENİM – SİDİKLİ KASABASI MÜZİKALİ
        MARAL CERANOĞLU – FOSFORLU CEVRİYE
        ÖZGE MİDİLLİ – TARTUFFE
        SEDA ÖZGİŞ – JEKYLL & HYDE
        TAN TEMEL - 1984

        YILIN EN BAŞARILI GENÇ KUŞAK SANATÇISI

        ADİL İRFANOĞLU – CEVİZ AĞACI
        DİLARA VURAL – SİPARİŞ LİSTESİ / WISH LIST
        HAZAL ARDUÇ – TALİHSİZ ÇOCUK PARKI YARALANMALARI
        KAAN KURTOĞLU – LAV
        YUNUS ESKİ - TALİHSİZ ÇOCUK PARKI YARALANMALARI

        "25 yıldır Afife’nin adını yaşatmaktan gurur duyuyoruz"

        Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin, Cumhuriyetimizin 100. yılında çeyrek asrı geride bırakarak 25. yaşına bastığına dikkat çeken Prof. Dr. Merih Tangün, basın toplantısındaki konuşmasında “Mücadeleci ruhuyla hepimize ilham veren ve kadınlara tiyatro sahnelerinin kapılarını cesurca açan Afife Jale’nin ismini yaşatan Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin, tiyatromuzun gelişimine kattığı değeri kelimelerle ifade etmek çok zor. Hem Cumhuriyetimizin 100. yılını hem de gözbebeğimiz Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin 25. yaşını bir arada kutladığımız bu çok özel senede, jüri arkadaşlarım ve ben çok heyecanlı, çok gururluyuz. Her şeyden önce, Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin babası Sevgili Haldun Dormen’e paha biçilemez katkılarından dolayı şükranlarımı iletmek istiyorum. Öte yandan ilk günden itibaren bu organizasyonu sahiplenip her sene başarı çıtasını yukarılara taşıyan Yapı Kredi’ye, tiyatromuza verdiği katkılardan ötürü hem şahsım hem de tiyatro camiası adına teşekkür ediyorum. Biz de hem jüri üyeleri hem de bu organizasyonda emeği geçen büyük bir ekip olarak, ‘Türk tiyatrosunun fedaisi’ Afife’nin adını yaşatan bu önemli işin bir parçası olmaktan büyük onur duyuyoruz” dedi.

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        Afife Tiyatro Ödülleri'ne başvuru sistemi değişiyor

        Prof. Dr. Merih Tangün, gelecek seneden itibaren başvuru sisteminde bir değişikliğe gidileceğini açıkladı: Tiyatrolar oyunlarının değerlendirmeye alınması için sistem üzerinden kendileri başvuru yapabilecek. Böylece oyun takibini gerçekleştirmek hepimiz için daha kolay olacak.

        Yapı Kredi'nin TEV burs fonu büyüyerek sürecek

        Geçen yıl, Yapı Kredi’nin Türk Eğitim Vakfı’nda oluşturduğu burs fonu ile tiyatro alanında eğitim alan, 16 farklı şehirden öğrenciye burs verdiklerini hatırlatan Prof. Dr. Merih Tangün, bu yıl da devam eden burs fonu programıyla, şu anda 17 lisans, 1 doktora öğrencisine destek olduklarını belirtti.

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