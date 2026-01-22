Habertürk
        25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, mutfak dolabında yakalandı

        25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, mutfak dolabında yakalandı

        Gaziantep'te silahlı yağma suçundan hakkında 25 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda mutfak dolabında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 11:28 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:28
        Mutfak dolabında yakalandı
        Gaziantep'te silahlı yağma suçundan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezasıyla aranan firari, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu saklandığı mutfak dolabında yakalandı.

        FİRARİLERİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        İHA'nın haberine göre; Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        25 YIL KESİN HAPİS CEZASI BULUNAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

        İstihbari çalışmalar neticesinde, gece vakti silahlı yağma suçundan hakkında 25 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.T.T. isimli kişinin Şahinbey ilçesinde saklandığı adres tespit edildi.

        MUTFAK DOLABINA SAKLANIRKEN YAKALANDI

        Şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) titiz planlama ve takip çalışmalarının ardından yapılan operasyonla mutfak dolabında saklandığı sırada yakalandı.

        TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

