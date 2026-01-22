25 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, mutfak dolabında yakalandı
Gaziantep'te silahlı yağma suçundan hakkında 25 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda mutfak dolabında yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi
FİRARİLERİN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İHA'nın haberine göre; Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
25 YIL KESİN HAPİS CEZASI BULUNAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ
İstihbari çalışmalar neticesinde, gece vakti silahlı yağma suçundan hakkında 25 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.T.T. isimli kişinin Şahinbey ilçesinde saklandığı adres tespit edildi.
MUTFAK DOLABINA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) titiz planlama ve takip çalışmalarının ardından yapılan operasyonla mutfak dolabında saklandığı sırada yakalandı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.