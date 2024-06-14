250 saatlik görüntünün ardından yakalandılar

Kütahya’da iki farklı kamu kurumundan 200 bin lira değerinde kablo, jeneratör ve elektrikli iş makinesi çalan 4 şüpheli, 250 saat izlenen kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Vefa Mahallesi’nde 19 bin lira değerinde 100 metrelik kablo ile Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde TCDD’ye ait depodan yaklaşık 185 bin lira değerinde kesme makinesi, 2 adet el tirfonöz, jeneratör ile odun kesme motoru çalındı.

GÜVENLİK KAMERASI ORTAYA ÇIKARDI Kurum yöneticilerin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızlık ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerleri ile olay yeri yakınlarındaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. REKLAM Yaklaşık 250 saatlik görüntü incelemesinin ardından hırsızlık şüphelilerinin bir hastanede temizlik personeli olan K.S. (44), A.U. (46) ile İ.Ö. (22) ve A.K.S. (19) olduğu tespit edildi.