Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 2.435.247'ye yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 25.210 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

26 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

25 OCAK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

25 Ocak Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 642 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 1808 oldu, 6 bin 682 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 134 bin 403'e yükseldi.

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 2 milyon 130 bin 626´ya, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 99 milyon 338 bin 137´ye yükseldi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Kuzey Amerika ülkelerinden ABD´de son paylaşılan verilere göre, toplamda 25 milyon 566 bin 789 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 427 bin 635´e ulaştığı bildirildi. Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 18 bin 974 kişinin hayatını kaybettiği Kanada´da toplam 742 bin 531 vaka tespit edildi. Son 24 saatte 20 bin 57 vakanın tespit edildiği Meksika´da ise toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 752 bin 347´ye çıktı. Ülkede toplam 149 bin 84 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

GÜNEY AMERİKA´DA VAKA SAYILARI

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3´üncü ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 816 bin 254 vaka bulunuyor. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 216 bin 475´e ulaştığı bildirildi. Arjantin´de şu ana kadar 1 milyon 862 bin 192 koronavirüs vakası tespit edildiği, toplamda 46 bin 737 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Kolombiya´da toplamda 50 bin 982 kişinin hayatını kaybettiği ve şu ana kadar 2 milyon 2 bin 969 vaka tespit edildiği açıklandı.

AVRUPA´DA VAKALARIN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR

Fransa´da toplam vaka sayısı 3 milyon 35 bin 181´e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 72 bin 877 olarak rapor edildi. İspanya´da toplam vaka sayısı 2 milyon 603 bin 472´ye ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 55 bin 441´e yükseldiği aktarıldı. İtalya´da şu ana kadar 2 milyon 455 bin 185 vakanın tespit edildiği, 85 bin 162 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere´de vaka sayısının 3 milyon 617 bin 459´a yükseldiği, can kaybının ise 97 bin 329´a çıktığı açıklandı. Almanya´da 2 milyon 137 bin 689 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 52 bin 536´ya çıktığı duyuruldu. Toplamda 644 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Finlandiya´da ise şu ana kadar 42 bin 334 vaka tespit edildi. Danimarka´da şu ana kadar 193 bin 917 koronavirüs vakası tespit edildi ve ülkede bin 969 can kaybı rapor edildi.

ASYA ÜLKELERİNDE BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Güney Kore´de şu ana kadar virüs nedeniyle bin 349 kişi hayatını kaybetti ve ülkede toplamda 75 bin 84 koronavirüs vakası tespit edildi. Toplamda 4 bin 935 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Japonya´da ise şu ana kadar 356 bin 74 vaka raporlandı. İran´da can kaybı 57 bin 294´e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 1 milyon 367 bin 32´ye çıktı.Öte yandan, Endonezya´da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 27 bin 664 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 977 bin 474 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Hindistan´da ise şu ana kadar 10 milyon 655 bin 435 kişide koronavirüs tespit edildiği ve toplamda 153 bin 376 can kaybı olduğu bildirildi. Bangladeş´te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 531 bin 326´ya ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 8 bin 3 kişi olarak raporlandı.

Öte yandan, Irak´ta toplam koronavirüs vaka sayısı 612 bin 870 olarak raporlanırken, can kaybı ise 12 bin 988 olarak açıklandı.