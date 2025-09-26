'22 BİN 773 ADAY TER DÖKECEK'

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada sınavlara 22 bin 773 adayın katılacağını belirterek, "HMGS/2 uygulamasına 16 bin 240, İYOS uygulamasına 1267, e-YDS/10 uygulamasına ise 5 bin 266 aday başvurdu. Sınavlarda 70 engelli adayımız ter dökecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 84 aday bu haktan yararlandı. Hafta sonu yapılacak sınavlarda güvenliğin sağlanması ve sınav organizasyonlarının gerçekleştirilmesi için 3 bin 161 kişi görev alacak. Sınavlara katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim" dedi.