Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin 27 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI KANAL KANAL | Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        27 Ekim 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?

        ''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Bugün yayınlanacak programlar, yarışmalar, filmler ve diziler için 27 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi mercek altına alındı. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte bugün hangi yapımların ekrana geleceğini merak edenler için 27 Ekim 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 12:39 Güncelleme: 27.10.2025 - 12:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bugün hangi programlar, yarışmalar, filmler ve dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple 27 Ekim 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listeleri inceleniyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte kanal kanal 27 Ekim 2025 TV yayın akışı!

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Bahar

        03:00 Veliaht

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:15 Yumurcak Veda

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Arka Sokaklar

        03:00 Poyraz Karayel

        05:15 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:33 İstiklal Marşı

        05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:25 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Cennetin Çocukları

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

        03:00 Seksenler

        04:30 Lingo Türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Gözleri Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aynadaki Yabancı

        23:00 Non-Stop

        01:20 Gözleri Karadeniz

        04:20 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Örümcek Adam Eve Dönüş Yok

        22:45 Örümcek Adam Eve Dönüş Yok

        01:15 Çarpıntı

        03:30 Hanım Köylü

        05:30 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Ben Onun Annesiyim

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Ben Onun Annesiyim

        22:45 Kıskanmak

        23:45 Efsane Futbol

        01:30 Kıskanmak

        04:00 Sahtekarlar

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        27 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Arazinizde define var..." Mağdur sayısı: 15! 13 milyon TL'lik vurgun!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!