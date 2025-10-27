27 Ekim 2025 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?
''Bu akşam televizyonda neler var?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Bugün yayınlanacak programlar, yarışmalar, filmler ve diziler için 27 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi mercek altına alındı. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. İşte bugün hangi yapımların ekrana geleceğini merak edenler için 27 Ekim 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı...
Bugün hangi programlar, yarışmalar, filmler ve dizilerin yayınlanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple 27 Ekim 2025 Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listeleri inceleniyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte kanal kanal 27 Ekim 2025 TV yayın akışı!
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aile
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Bahar
03:00 Veliaht
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Yumurcak Veda
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Poyraz Karayel
05:15 Üç Kız Kardeş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 İstiklal Marşı
05:35 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:25 Kalk Gidelim
09:15 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Cennetin Çocukları
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
03:00 Seksenler
04:30 Lingo Türkiye
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Aynadaki Yabancı
23:00 Non-Stop
01:20 Gözleri Karadeniz
04:20 Kardeşlerim
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Örümcek Adam Eve Dönüş Yok
22:45 Örümcek Adam Eve Dönüş Yok
01:15 Çarpıntı
03:30 Hanım Köylü
05:30 Söz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Ben Onun Annesiyim
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Ben Onun Annesiyim
22:45 Kıskanmak
23:45 Efsane Futbol
01:30 Kıskanmak
04:00 Sahtekarlar
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
27 EKİM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ