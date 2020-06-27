Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 194.511'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.065 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki 27 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı mı?

27 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz."

26 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 82 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “İyileşenler, tanı konanlardan 612 fazla. Dünkü sayı 96’ydı. Son 14 günde tanı konanların %5,68’i 17 yaş ve altından. %63’ü 25-45 yaş grubundan. Bugünkü tanı sayımız dünkünden 24 az. Azalma sürekli olursa bu hızda bile 2 haftada 1.000’in altına inebiliriz.” dedi.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA GENELİ CORONA VİRÜSÜ SON DURUM

ABD'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 850 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı sayısı 127 bine yükseldi.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 852 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 627 bin 646’ya ulaştı. Ülkede son 24. saatte ölü sayısı 188 artarak 8 bin 969’a, iyileşen sayısı 9 bin 200 artarak 393 bin 352’ye çıktı.

Rusya’da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,1 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 30’unda semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 750 artarak 219 bin 354’e, ölü sayısı 20 artarak 3 bin 714’e çıktı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 497 bin 1´e, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 910 bin 135´e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 360 bin 855´e ulaştı