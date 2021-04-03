27 Mart-2 Nisan İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı. Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbulda 591,45, Ankarada 272,79, İzmirde 218,88 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan son dakika önemli açıklamalarda bulundu. İşte 27 Mart-2 Nisan İllere göre vaka sayısı...

27 MART - 2 NİSAN İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

İL İL HAFTALIK VAKA SAYISI