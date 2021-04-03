Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

27 Mart-2 Nisan İllere göre haftalık vaka sayısı: İl il vaka sayısı kaç oldu?

Son dakika gelen haberlere göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Mart-2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Peki il il vaka sayısı kaç oldu? İşte 27 Mart-2 Nisan İllere göre haftalık vaka sayısı...

27 Mart-2 Nisan İllere göre haftalık vaka sayısı: İl il vaka sayısı kaç oldu?

27 Mart-2 Nisan İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı. Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Çanakkale ve Kırklareli, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbulda 591,45, Ankarada 272,79, İzmirde 218,88 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan son dakika önemli açıklamalarda bulundu. İşte 27 Mart-2 Nisan İllere göre vaka sayısı...

27 MART - 2 NİSAN İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritamızın güncel hali. Durumu lehimize çevirmek elimizde." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'NİN GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

İL İL HAFTALIK VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana86,95
Adıyaman199,70
Afyon70,43
Ağrı59,02
Aksaray231,44
Amasya279,89
Ankara184,29
Antalya143,86
Ardahan134,15
Artvin131,56
Aydın109,11
Balıkesir344,84
Bartın136,20
Batman46,11
Bayburt161,15
Bilecik227,69
Bingöl69,56
Bitlis37,04
Bolu183,61
Burdur82,74
Bursa159,68
Çanakkale348,81
Çankırı247,88
Çorum232,77
Denizli68,40
Diyarbakır36,28
Düzce123,33
Edirne265,84
Elazığ117,87
Erzincan200,06
Erzurum118,95
Eskişehir235,25
Gaziantep134,16
Giresun397,57
Gümüşhane124,20
Hakkari35,65
Hatay89,13
Iğdır145,05
Isparta112,88
İstanbul401,62
İzmir156,48
Kahramanmaraş89,03
Karabük106,32
Karaman154,95
Kars55,80
Kastamonu329,19
Kayseri260,16
Kırıkkale114,46
Kırklareli298,28
Kırşehir95,87
Kilis324,25
Kocaeli262,11
Konya334,97
Kütahya153,12
Malatya283,32
Manisa82,72
Mardin31,24
Mersin110,66
Muğla112,81
Muş33,57
Nevşehir124,28
Niğde140,58
Ordu322,96
Osmaniye244,10
Rize250,03
Sakarya181,17
Samsun586,84
Siirt22,65
Sinop354,80
Sivas114,33
Şanlıurfa28,98
Şırnak13,57
Tekirdağ273,06
Tokat273,47
Trabzon278,24
Tunceli86,29
Uşak38,71
Van31,58
Yalova400,65
Yozgat169,17
Zonguldak126,01

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık vaka haritasını paylaştı
SAĞLIKHaftalık vaka haritası yayınlandı
3 NİSAN KORONA VAKA SAYISI: 3 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı!
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 44 bin 756
3 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu? 3 Nisan korona vaka sayısı
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Biorezonans tek seans ile sigarayı bıraktırmayı vadediyor
SAĞLIKSigara tiryakilerine biorezonans umudu
Gizemli hastalık 5 kişiyi öldürdü! Dişleri takırdatıyor, halüsinasyon gördürüyor - Haberler
SAĞLIKGizemli hastalık 5 kişiyi öldürdü!
Prof. Dr. İsmail Balık'tan yeni mutasyon uyarısı! - Haberler
SAĞLIKYeni mutasyon uyarısı!
Kanada'da o maskeler yasaklandı! - Haberler
SAĞLIKKanada'da o maskeler yasaklandı
50 Yaş üstü aşılama tarihi belli oldu mu? Aşıda son durum: 50 yaş üstü aşı ne zaman?
SAĞLIK50 Yaş üstü aşılama tarihi belli oldu mu?
Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden alındı - Haberler
SAĞLIKSağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe görevden ...
Sağlık Bakanlığı Pfizer-BioNTech aşısı kimlere yapılır? İşte Pfizer aşı kılavuzu
SAĞLIKSağlık Bakanlığı yayımladı! O kişilere ...