28-29 Ekim kargolar açık mı, dağıtım yapacak mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, resmi tatil düzenlemeleriyle birlikte kargo firmalarının çalışma saatleri de merak konusu oldu. Gönderi ve teslimat işlemi olan kişiler, kargo mesai saatlerini kontrol ederek planlarını buna göre yapmaya çalışıyor. Peki, 28-29 Ekim PTT saat kaça kadar açık, dağıtım var mı? İşte 28 Ekim Salı ve 29 Ekim Çarşamba kargo çalışma durumu...
Cumhuriyet’in 102. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya hazırlanırken, 29 Ekim tatili öncesi kargo şirketlerinin çalışma düzeni araştırılıyor. Resmi kurumların 1,5 günlüğüne faaliyetlerine ara verecek olması, özellikle PTT başta olmak üzere özel kargo firmalarının da dağıtım süreçlerini etkileyecek. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim’de kargolar açık mı? Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat Kargo, Trendyol Express ve Hepsijet 29 Ekim’de dağıtıma çıkacak mı? Detaylar haberimizde...
28-29 EKİM'DE KARGOLAR AÇIK MI, DAĞITIMA ÇIKACAK MI?
Kargolar, 29 Ekim Çarşamba günü resmi tatil dolayısıyla kapalı olacak. 28 Ekim Salı günü ise hizmet vermeye devam edecek.
YURTİÇİ KARGO'DAN AÇIKLAMA
Yurtiçi Kargo sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile 28 Ekim Salı ve 30 Ekim Perşembe günleri hizmet vereceklerini, 29 Ekim Çarşamba günü ise kapalı olacaklarını duyurdu.
DHL (MNG) KARGO DA PAYLAŞTI
MNG Kargo (DHL eCommerce Türkiye) resmi tatili çalışma saatleri ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:
"28 Ekim Salı günü sizlere hizmet vermeye devam edeceğiz. 29 Ekim Çarşamba günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm birimlerimiz kapalı olacaktır. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"