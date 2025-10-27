Cumhuriyet’in 102. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanmaya hazırlanırken, 29 Ekim tatili öncesi kargo şirketlerinin çalışma düzeni araştırılıyor. Resmi kurumların 1,5 günlüğüne faaliyetlerine ara verecek olması, özellikle PTT başta olmak üzere özel kargo firmalarının da dağıtım süreçlerini etkileyecek. Peki, 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim’de kargolar açık mı? Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat Kargo, Trendyol Express ve Hepsijet 29 Ekim’de dağıtıma çıkacak mı? Detaylar haberimizde...