29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 102. yılında yurdun dört bir tarafında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bayram öncesinde, 28 Ekim yani bugün hastanelerin açık mı kapalı olacağı merak konusu oldu. Peki, "28 Ekim bugün hastaneler açık mı? 29 Ekim sağlık ocakları kapalı mı olacak?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...