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        Haberler Bilgi Gündem 28 Ekim'de borsa açık mı, saat kaça kadar açık? Bugün (Borsa İstanbul) BIST'te hisse alış satış işlemi yapılabilir mi?

        28 Ekim'de borsa açık mı? 28 Ekim 2024 BIST'te hisse alış satış işlemi yapılabilir mi?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bir önceki günü olan 28 Ekim'de borsanın durumu merak ediliyor. BIST'te işlem yapmak isteyen yatırımcılar, 28 Ekim'de borsanın saat kaça kadar işlem gördüğünü araştırıyor. Peki, 28 Ekim 2024 borsa açık mı, BIST'te hisse senedi alış satışı yapılabilir mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 07:05 Güncelleme: 28.10.2024 - 07:05
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        Yatırımcılar, 28 Ekim'de borsanın açık olup olmadığını merak ediyor. Borsa İstanbul bazı tatil günlerinde yarım gün hizmet veriyor. Peki, 28 Ekim 2024 borsa açık mı? BIST'te işlem yapılabilir mi? İşte, 2024 BIST tatil günleri...

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        28 EKİM 2024 BORSA AÇIK MI, BIST'TE İŞLEM YAPILABİLİR Mİ?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim saat 13.00 itibarıyla başlıyor. Borsa, resmi tatillerde kapalı dolayısıyla 28 Ekim günü borsa saat 13.00'e kadar hizmet verecek. 30 Ekim Çarşamba normal mesai saatlerine dönülecek.

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        2024 BORSANIN KAPALI OLDUĞU RESMİ TATİL GÜNLERİ

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