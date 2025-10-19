28 Ekim ders işlenecek mi, yarım gün mü sayılıyor? 29 Ekim resmi tatil mi?
Cumhuriyet'in 102. yılı yaklaşırken, yurt genelinde 29 Ekim heyecanı şimdiden hissedilmeye başladı. Her yıl büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanan Cumhuriyet Bayramı öncesinde, "28 Ekim yarım gün mü?" ve "29 Ekim'de okullar tatil mi?" soruları yeniden gündemdeki yerini aldı. Resmî takvime göre 28 ve 29 Ekim'in bu yıl hangi günlere denk geldiği merak konusu oldu. İşte bilgiler...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na sayılı günler kala hazırlıklar tüm yurtta hız kazandı. Cumhuriyet’in 102. yılına özel etkinlikler planlanırken, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de tatil düzeni oldu. Özellikle öğrenciler ve veliler, “28 Ekim’de okullar açık mı, 29 Ekim tatil mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar...
28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
28 Ekim bu sene salı gününe denk geliyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır.
Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.
28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ VE DERS İŞLENECEK Mİ?
28 Ekim'de okullar yarım gün tatil olacak. Bu sebeple üniversitelerde 28 Ekim yarım gün ve öğleden sonra tatil. Ancak üniversitelerde ders durumu okulların sabah ve akşam ders saatlerine göre değişebilir.