28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, okullar açık mı? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatil mi?

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi sorularının yanıtı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet'in 102. Yılının coşkuyla kutlanacağı 29 Ekim'de her yıl olduğu gibi bu yılda birçok etkinlik düzenlenecek. Peki 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü, okullar açık mı?