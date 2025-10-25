29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım başladı. Türkiye genelinde törenlerle büyük bir coşku içinde kutlanacak Cumhuriyet Bayramı, milli bayramlarımızdandır. Milli birlik ve beraberlik açısından büyük bir önem taşıyan 29 Ekim, ülkemiz açısından en önemli günler arasında yer almaktadır. Peki, "28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim Çarşamba resmi tatil mi, kaç gün tatil olacak?" İşte detaylar...