Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim okullar, özel ve devlet kurumları açık mı?

        28 Ekim yarım gün mü, tatil mi? 28 Ekim okullar, özel ve devlet kurumları açık mı?

        29 Ekim'den bir önceki gün olan 28 Ekim bu sene salı gününe denk geliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinin çarşamba gününe denk gelmesi dolayısıyla çalışanlar ve öğrenciler tatil günlerine odaklandı. Resmi Gazete bilgilerine göre bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Peki 28 Ekim yarım gün mü, tatil mi olacak? 28 Ekim salı günü okullar, özel ve devlet kurumları açık mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2025 - 17:00 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        28 Ekim tatil mi, hangi gün soruları, milyonlarca öğrenci ve çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumhuriyet'in 102. yılının kutlanacağı 29 Ekim hazırlıkları başlarken, gözler de 2025 yılı resmi tatil bilgilerine çevrildi. Peki, 28 Ekim'de okul var mı, 29 Ekim tatil mi, yarım gün mü?

        2

        28 EKİM TATİL Mİ?

        Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

        29 EKİM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kamu kurumları kapalı olacak.

        3

        28 EKİM’DE KAPALI OLAN YERLER

        28 Ekim Salı günü saat 13.00’dan sonra kamu kurumları kapalı olacak. Kamu ve özel bankalar yarım gün açık olurken bankaların çalışma saatlerine göre hareket eden Borsa İstanbul’da yarım gün tatil olacak.

        Okullar, üniversiteler, belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, kargo firmaları, eczaneler, aile sağlığı merkezleri ve hastaneler öğleye kadar açık olacak. Hastanelerin acil servisleri tam gün hizmet vermeye devam edecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        "Sömürgecilik lekesini taşımamış bir ülkeyiz"
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        'Kart ihalesi' soruşturmasında 7 tutuklama
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Mamdani, ABD siyasetinde dengeleri değiştiriyor
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Hafta sonu batıda yağış var!
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        Çeyrek altın 10 bini aştı
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        27 silah, 3 Kalaşnikof, 39 bin hap... 'Bayğara'da 96 tutuklama!
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Bilimsel yayınlarda bildirilen 38. vaka! 20 günlük bebeğe iman tahtası yapıldı
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Trump: Çin lideri Xi Jinping'le iki hafta içinde görüşeceğiz
        Kanun teklifi TBMM'de
        Kanun teklifi TBMM'de
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        5 yaşındaki çocuğunu tekmelemişti... Hakim kararını açıkladı!
        Siyasi partilere 6,4 milyar TL hazine yardımı
        Siyasi partilere 6,4 milyar TL hazine yardımı
        Yine balıkçılar buldu... Karadeniz'de teçhizat bereketi!
        Yine balıkçılar buldu... Karadeniz'de teçhizat bereketi!
        A Milli Takım yükselişte!
        A Milli Takım yükselişte!
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Sağlığını yapay zekaya emanet edenlere kritik uyarı: Halüsinasyon görüyor
        Mert Günok'a güvenoyu!
        Mert Günok'a güvenoyu!
        Kremlin: Trump-Putin görüşmesi iki hafta içinde olabilir
        Kremlin: Trump-Putin görüşmesi iki hafta içinde olabilir
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Eksi elli derecede bile donmuyorlar!
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?
        Kullanılan el kişiliği ne kadar etkiliyor?