28 kiloya kadar düşen Annie Windley'nin hayatını bir parça çikolata kurtardı

15 yaşındayken anoreksiya ile tanışan Annie Windley, 28 buçuk kiloya kadar düştü. Windley, beş yıl boyunca bir dilim kızarmış ekmek ve reçelle hayatta kaldığını söyledi. Ancak hastalığı yüzünden beş kez hastaneye kaldırılan genç kız, bir parça çikolatanın anoreksiyayı aşması konusunda güç verdiğini kaydetti