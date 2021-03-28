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28 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de bugünkü korona vaka sayısı kaç?

Koronavirüs vaka sayısı 30 bini aştı. Koronavirüs vaka sayısındaki artış vatandaşları endişeye sevk ediyor. Sağlık Bakanlığı her gün en güncel koronavirüs verilerini resmi internet sayfasından paylaşıyor. 28 Mart koronavirüs tablosu açıklandı. İşte en güncel koronavirüs haberleri...

28 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de bugünkü korona vaka sayısı kaç?
AA

28 Mart koronavirüs tablosu açıklandı. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1968 oldu, 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi. İşte son dakika koronanvirüs haberleri...

28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

27 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 151 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1281 oldu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 18 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi. Test sayısı 37 milyon 657 bin 127'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 179 bin 115, vefat sayısı 30 bin 923, ağır hasta sayısı 1886 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşı programında yeni gruba geçtiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Aşısı sisteme tanımlanmış olan 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz."

Kocaeli, İstanbul ve Edirne'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 388 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Adana'da bir mahalle ile Kars, Kastamonu ve Karaman'da 4 köy, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

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