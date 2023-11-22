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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!

        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!

        Telefon dolandırıcılarının hedefi, bu kez Suudi Arabistan uyruklu H.Ş. oldu. H.Ş., kendilerini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına, evde bulunan 40 bin dolar, 100 bin Suudi Arabistan riyali ve 1.5 kilo ziynet eşyasını verdi. Dolandırıldığını anladıktan sonra H.Ş., soluğu poliste aldı. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis, dolandırıcıyı yakaladı

        msekeroglu@cyh.com.tr
        Giriş: 22.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:50
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        2.8 milyon TL değerinde altın ve döviz... Suudi vatandaşı dolandırdılar!
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        İstanbul'da olay, 4 gün önce Başakşehir'de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polise giden Suudi Arabistan vatandaşı H.Ş. dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu.

        "OPERASYON İÇİN PARA VERDİM"

        Şikayetinde, kendisini arayan bir kişinin kendisini polis olarak tanıttığını belirten H.Ş., "Düzenlenecek bir operasyonla ilgili bende bulunan 40 bin dolar, 100 bin Suudi Arabistan Riyalı ve 1.5 kg ziynet eşyasını kendilerine verdim. Operasyon sonrası bana geri vereceklerdi. Ancak sonra dolandırıldığımı anladım” dedi.

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        KAMERA TAKİBİNDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Şikayetin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, güvenlik kamerası çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin görüntülerine ulaşılması üzerine düğmeye basıldı.

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        DOLANDIRICI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Şüphelinin daha önce poliste 4 suç kaydı olan Sinan E., olduğunu belirledi. Bahçelievler'de bulunan ikametinde gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Sinan E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        #istanbul
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