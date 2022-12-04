28 otomobil motoru çalındı, hırsızlar müşterileri çıktı

İstanbul'da, bir depodan 28 otomobil motoru çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları iş yerinden daha önce 5 otomobil motoru satın aldıkları belirlendi.

Avcılar ilçesinde, 13 Kasım 2022 tarihinde polise ihbarda bulunan Adem U., iş yerinin deposundan 28 otomobil motoru ile 5 adet motor krank parçasının çalındığını bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmada, polis bir iş yerinin güvenlik kamerasından şüphelilerin görüntülerini tespit etti.