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Haberler Gündem 3. Sayfa Hırsızlar, müşterileri çıktı! İstanbul'da akılalmaz hırsızlık... - Son haberler
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İstanbul'da 28 otomobil motorunu çalan hırsızlar, iş yerinin müşterileri çıktı

İstanbul'da, bir depodan 28 otomobil motoru çalındı. Depo sahibinin şikâyeti üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin daha önce iş yerinden 5 motor satın alan müşteriler olduğunu belirledi. İş yerinin deposunda çok sayıda otomobil motorunu görünce, hırsızlık yapmaya karar verdikleri belirlenen şüpheliler, operasyonla yakalandı

Hırsızlar, müşterileri çıktı! İstanbul'da akılalmaz hırsızlık... - Son haberler
28 otomobil motoru çalındı, hırsızlar müşterileri çıktı
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DHA

İstanbul'da, bir depodan 28 otomobil motoru çalan 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları iş yerinden daha önce 5 otomobil motoru satın aldıkları belirlendi.

Avcılar ilçesinde, 13 Kasım 2022 tarihinde polise ihbarda bulunan Adem U., iş yerinin deposundan 28 otomobil motoru ile 5 adet motor krank parçasının çalındığını bildirdi. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmada, polis bir iş yerinin güvenlik kamerasından şüphelilerin görüntülerini tespit etti.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin bir kamyonet ve hafif ticari araçla olay yerine geldikleri, depoya doğru yanaştırdıkları araca sandıklar içinde bulunan 28 otomobil motorunu taşıdıkları görüldü.

Güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, Yaşar U. (31), Sinan K. (30) ile Sadık K.'yi (33) gözaltına aldı. Çalınan otomobil motorlarından 27'si ile çeşitli otomobil parçaları ele geçirildi.

SUÇ KAYITLARI ORAYA ÇIKTI

Piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan otomobil motorları mağdur Adem U.'ya teslim edildi. Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgulanan şüphelilerden Sinan U.'nun 19, Sinan K.'nin 2, Sadık K.'nin ise 7 suç kaydı olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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