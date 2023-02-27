Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu...

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Sinema Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu...
ABONE OL

Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri’nin habercisi sayılan 29. SAG Ödülleri’ni kazanan isimler açıklandı

Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu...
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Bu yıl 29'uncusu gerçekleşen SAG (Screen Actors Guild - Amerikan Oyuncular Birliği) Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentinde sahiplerini buldu. Gecenin öne çıkan filmi ise Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) oldu.

En İyi Film ödülüne layık görülen Everything Everywhere All At Once'ın oyuncuları Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis kendi kategorilerinde ödül kazandı. Filmin diğer oyuncusu Ke Huy Quan, SAG'da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan ilk Asyalı olarak tarihe geçti. Rolü için 270 kilo alan Brendan Fraser ise En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. İşte kazananlar

EN İYİ FİLM

Everything Everywhere All At Once

EN İYİ ERKEK OYUNCU- FİLM

Brendan Fraser, The Whale

EN İYİ KADIN OYUNCU- FİLM

Michelle Yeoh, Everything Everywhere All At Once

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU- FİLM

Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU- FİLM

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All At Once

EN İYİ DRAMA - DİZİ

The White Lotus

EN İYİ KOMEDİ - DİZİ

Abbott Elementary

EN İYİ KADIN OYUNCU - TV FİLMİ YA DA DİZİ

Jessica Chastain, George and Tammy

EN İYİ ERKEK OYUNCU - TV FİLMİ YA DA DİZİ

Sam Elliot, 1883

EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA DİZİSİ

Jennifer Coolidge, The White Lotus

EN İYİ ERKEK OYUNCU, DRAMA DİZİSİ

Jason Bateman, Ozark

EN İYİ KADIN OYUNCU, KOMEDİ DİZİSİ

Jean Smart, Hacks

EN İYİ ERKEK OYUNCU, KOMEDİ DİZİSİ

Jeremy Allen White, The Bear

*Haberin görselleri Associated Press (AP) tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Derviş Zaim'in 'Tavuri' belgeseli ABD yolcusu
KÜLTÜR-SANAT 'Tavuri' belgeseli ABD yolcusu
Altın Ayı Ödülü 'Sur l'Adamant'ın oldu
KÜLTÜR-SANAT Altın Ayı Ödülü 'Sur l'Adamant'ın oldu
Yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri geliyor
KÜLTÜR-SANAT Yeni Yüzüklerin Efendisi filmleri geliyor
Yediden yetmişe herkes için: Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap
KÜLTÜR-SANAT Ölmeden önce mutlaka okunması gereken 15 kitap
Depremde hasar gören eserlere restorasyon
KÜLTÜR-SANAT Hasar gören eserlere restorasyon
Ara Güler'in hayatı film oluyor
KÜLTÜR-SANAT Ara Güler'in hayatı film oluyor
BAFTA Ödülleri'nde depremde hayatını kaybedenler anıldı
KÜLTÜR-SANAT BAFTA Ödülleri'nde deprem dayanışması!
Hatay Müzesi yakında açılıyor: Şuppiluliuma heykeli ziyaretçileriyle buluşmak için gün sayıyor - Son dakika güncel haberler
KÜLTÜR-SANAT Hatay Müzesi yakında açılıyor
Geliri depremzedelere bağışlanacak
KÜLTÜR-SANAT Depremzedeler için oynayacaklar
Ressam ve akademisyen Turan Erol hayatını kaybetti
KÜLTÜR-SANAT Ressam Turan Erol hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.