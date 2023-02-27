Oscar'ın habercisi SAG Ödülleri sahiplerini buldu...

Bu yıl 29'uncusu gerçekleşen SAG (Screen Actors Guild - Amerikan Oyuncular Birliği) Ödülleri ABD'nin Los Angeles kentinde sahiplerini buldu. Gecenin öne çıkan filmi ise Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) oldu.
En İyi Film ödülüne layık görülen Everything Everywhere All At Once'ın oyuncuları Michelle Yeoh, Jamie Lee Curtis kendi kategorilerinde ödül kazandı. Filmin diğer oyuncusu Ke Huy Quan, SAG'da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanan ilk Asyalı olarak tarihe geçti. Rolü için 270 kilo alan Brendan Fraser ise En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. İşte kazananlar
EN İYİ FİLM
Everything Everywhere All At Once
EN İYİ ERKEK OYUNCU- FİLM
Brendan Fraser, The Whale
EN İYİ KADIN OYUNCU- FİLM
Michelle Yeoh, Everything Everywhere All At Once
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU- FİLM
Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU- FİLM
Ke Huy Quan, Everything Everywhere All At Once
EN İYİ DRAMA - DİZİ
The White Lotus
EN İYİ KOMEDİ - DİZİ
Abbott Elementary
EN İYİ KADIN OYUNCU - TV FİLMİ YA DA DİZİ
Jessica Chastain, George and Tammy
EN İYİ ERKEK OYUNCU - TV FİLMİ YA DA DİZİ
Sam Elliot, 1883
EN İYİ KADIN OYUNCU - DRAMA DİZİSİ
Jennifer Coolidge, The White Lotus
EN İYİ ERKEK OYUNCU, DRAMA DİZİSİ
Jason Bateman, Ozark
EN İYİ KADIN OYUNCU, KOMEDİ DİZİSİ
Jean Smart, Hacks
EN İYİ ERKEK OYUNCU, KOMEDİ DİZİSİ
Jeremy Allen White, The Bear
*Haberin görselleri Associated Press (AP) tarafından servis edilmiştir.
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