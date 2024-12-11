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        Haberler Kültür-Sanat 28 Yıl Sonra’nın ilk fragmanı yayınlandı

        28 Yıl Sonra’nın ilk fragmanı yayınlandı

        Korku sinemasının kült filmlerinden 28 Hafta Sonra'nın devamı niteliğindeki 28 Yıl Sonra'nın (28 Years Later) ilk fragmanı yayınlandı. Akademi Ödüllü yönetmen Danny Boyle ve Akademi Ödülü Adayı yazar Alex Garland'ın yeniden bir araya geldiği film, 28 Hafta Sonra'nın yarattığı dünyada geçen yeni ve dehşet verici bir hikâyeyi konu alıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 14:38 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:38
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        28 Yıl Sonra'nın ilk fragmanı yayınlandı
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        Zombi türünün gerilimli örneklerinden olan 28 Gün Sonra ve 28 Hafta Sonra'nın devamı niteliğindeki 28 Yıl Sonra (28 Years Later) filminin ilk fragman yayınlandı.

        İlk filmin vizyona girmesinin üzerinden 20 yılı aşkın bir süre geçen serinin yeni filmi, hayranları tarafından merakla bekleniyor.

        Akademi Ödüllü yönetmen Danny Boyle ve Akademi Ödülü Adayı yazar Alex Garland, 28 Gün Sonra'nın yarattığı dünyada geçen yeni ve dehşet verici bir hikâye olan 28 Yıl Sonra'da yeniden bir araya geliyor.

        28 Yıl Sonra'nın yıldızlarla dolu kadrosunda Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes ve Jack O’Connell yer alıyor.

        28 Yıl Sonra’nın konusu:

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        Öfke virüsünün bir biyolojik silah laboratuvarından kaçmasının üzerinden neredeyse otuz yıl geçmiş ve şimdi hâlâ acımasızca uygulanan bir karantina altında olanlarla, enfekte olanlar arasında var olmanın yollarını bulmuştur. Hayatta kalanlardan bir grup, anakaraya sıkı bir şekilde korunan tek bir geçitle bağlanan küçük bir adada yaşamaktadır. Gruptan biri, anakaranın karanlık kalbine doğru bir görev için adadan ayrıldığında, yalnızca enfekte olanları değil hayatta kalanları da mutasyona uğratan sırları, harikaları ve dehşetleri keşfeder.

        Ülkemizdeki dağıtımını TME Films’in üstlendiği, 28 Yıl Sonra, 20 Haziran 2025’te vizyonda olacak.

        Yönetmen: Danny Boyle

        Senarist: Alex Garland

        Yapımcılar:

        Andrew Macdonald

        Peter Rice

        Bernard Bellew

        Danny Boyle

        Alex Garland

        Yürütücü Yapımcılar: Cillian Murphy

        Oyuncular: Jodie Comer

        Aaron Taylor-Johnson

        Jack O'Connell

        Alfie Williams

        Ralph Fiennes

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        #28 Yıl Sonra
        #Danny Boyle
        #sinema
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