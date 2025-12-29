Bugünkü maç programı 29 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bugün oynanacak maçlar sporseverler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple 29 Aralık 2025 maç programı araştırılıyor. Bugün Trendyol 1. Lig, İtalya Serie A, Portekiz Süper Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig, Afrika Uluslar Kupası ve Championship'te heyecan dolu mücadeleler oynanacak. 1. Lig'de İstanbulspor Adana Demirspor'a konuk olacak. İtalya Serie A'da Roma ile Genoa karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 29 Aralık 2025 günün maçları, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
''Bugün hangi maçlar var?'' içeriğinin içeriği sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Dünya çapında her gün birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Yerli ve yabancı liglerdeki önemli karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler, maçları araştırıyor. 29 Aralık Pazartesi günü Trendyol 1. Lig, İtalya Serie A, Portekiz Süper Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig, Afrika Uluslar Kupası ve Şampiyona maçları oynanacak. İşte, 29 Aralık 2025 günün maç listesi…
29 ARALIK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR MI?
1. Lig
14:30 | Adana Demirspor - İstanbulspor (TRT Spor)
İtalya Serie A
22:45 | AS Roma - Genoa GFC
Süper Lig
23:15 | FC Porto - AVS Futebol SAD
Suudi Arabistan Pro Lig
17:35 | Al-Khaleej Kulübü - Al-Fateh SC
20:30 | Al-Riyadh SC - Al Hazem FC
20:30 | Al-Taawoun FC - Al-Najma
Afrika Uluslar Kupası
19:00 | Angola - Mısır
19:00 | Zimbabve - Güney Afrika
22:00 | Zambiya - Fas
22:00 | Komor Bölgesi - Mali
İngiltere Şampiyonası
21:00 | Coventry City - Ipswich Town
22:45 | Stoke City - Sheffield United
22:45 | Norwich City - Watford
22:45 | Middlesbrough - Hull City
22:45 | Portsmouth - Charlton Athletic
22:45 | Sheffield Wednesday - Blackburn Rovers
22:45 | Oxford United - Swansea City
22:45 | West Bromwich Albion - Queens Park Rangers
22:45 | Wrexham - Preston North End
22:45 | Leicester City - Derby County
22:45 | Millwall - Bristol City
23:15 | Birmingham City - Southampton