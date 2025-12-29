Habertürk
        29 ARALIK 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maç programı 29 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugün oynanacak maçlar sporseverler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple 29 Aralık 2025 maç programı araştırılıyor. Bugün Trendyol 1. Lig, İtalya Serie A, Portekiz Süper Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig, Afrika Uluslar Kupası ve Championship'te heyecan dolu mücadeleler oynanacak. 1. Lig'de İstanbulspor Adana Demirspor'a konuk olacak. İtalya Serie A'da Roma ile Genoa karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 29 Aralık 2025 günün maçları, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Giriş: 29.12.2025 - 13:52 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:52
        1

        ''Bugün hangi maçlar var?'' içeriğinin içeriği sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Dünya çapında her gün birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Yerli ve yabancı liglerdeki önemli karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler, maçları araştırıyor. 29 Aralık Pazartesi günü Trendyol 1. Lig, İtalya Serie A, Portekiz Süper Ligi, Suudi Arabistan Pro Lig, Afrika Uluslar Kupası ve Şampiyona maçları oynanacak. İşte, 29 Aralık 2025 günün maç listesi…

        2

        29 ARALIK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR MI?

        1. Lig

        14:30 | Adana Demirspor - İstanbulspor (TRT Spor)

        3

        İtalya Serie A

        22:45 | AS Roma - Genoa GFC

        4

        Süper Lig

        23:15 | FC Porto - AVS Futebol SAD

        5

        Suudi Arabistan Pro Lig

        17:35 | Al-Khaleej Kulübü - Al-Fateh SC

        20:30 | Al-Riyadh SC - Al Hazem FC

        20:30 | Al-Taawoun FC - Al-Najma

        6

        Afrika Uluslar Kupası

        19:00 | Angola - Mısır

        19:00 | Zimbabve - Güney Afrika

        22:00 | Zambiya - Fas

        22:00 | Komor Bölgesi - Mali

        7

        İngiltere Şampiyonası

        21:00 | Coventry City - Ipswich Town

        22:45 | Stoke City - Sheffield United

        22:45 | Norwich City - Watford

        22:45 | Middlesbrough - Hull City

        22:45 | Portsmouth - Charlton Athletic

        22:45 | Sheffield Wednesday - Blackburn Rovers

        22:45 | Oxford United - Swansea City

        22:45 | West Bromwich Albion - Queens Park Rangers

        22:45 | Wrexham - Preston North End

        22:45 | Leicester City - Derby County

        22:45 | Millwall - Bristol City

        23:15 | Birmingham City - Southampton

        8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
