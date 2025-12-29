Bugün televizyonda neler var? 29 Aralık Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun yanıtı; hangi kanalda, saat kaçta, hangi yapımların yayınlanacağını merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. 29 Aralık Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D'de Uzak Şehir dizisi yerine yabancı film sinemaseverlerle buluşacakken, TV8'de MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam edecek. İşte, 29 Aralık 2025 TV yayın akışı ile bugün ekrana gelecek yapımlar!
Televizyonda her gün farklı zevklere hitap eden programlar, yarışmalar, filmler ve diziler yayınlanıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bu sebeple 29 Aralık 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 29 Aralık Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Bahar
09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sakar Şakir
21:45 Kapıcılar Kralı
23:30 Kızılcık Şerbeti
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kızıl Hare
22:40 Anka
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Derinlerdeki Dehşet
22:15 Derinlerdeki Dehşet
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Tam Gaz
22:30 Tam Gaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:18 İstiklal Marşı
05:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06:15 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14:30 Kasaba Doktoru
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cennetin Çocukları
00:15 Hara
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Kıskanmak
23:00 Halef: Köklerin Çağrısı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş’le Sence?
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
