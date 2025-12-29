Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 29 ARALIK 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı

        Bugün televizyonda neler var? 29 Aralık Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusunun yanıtı; hangi kanalda, saat kaçta, hangi yapımların yayınlanacağını merak eden seyirciler tarafından araştırılıyor. 29 Aralık Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listeleri kontrol ediliyor. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Kanal D'de Uzak Şehir dizisi yerine yabancı film sinemaseverlerle buluşacakken, TV8'de MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla devam edecek. İşte, 29 Aralık 2025 TV yayın akışı ile bugün ekrana gelecek yapımlar!

        Giriş: 29.12.2025 - 15:06 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:06
        1

        Televizyonda her gün farklı zevklere hitap eden programlar, yarışmalar, filmler ve diziler yayınlanıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla öğreniliyor. Bu sebeple 29 Aralık 2025 TV yayın akışı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 29 Aralık Pazartesi Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Bahar

        09:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Sakar Şakir

        21:45 Kapıcılar Kralı

        23:30 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kızıl Hare

        22:40 Anka

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Derinlerdeki Dehşet

        22:15 Derinlerdeki Dehşet

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kiralık Aşk

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Tam Gaz

        22:30 Tam Gaz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:18 İstiklal Marşı

        05:20 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:15 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14:30 Kasaba Doktoru

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        00:15 Hara

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Kıskanmak

        23:00 Halef: Köklerin Çağrısı

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Dizi

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş’le Sence?

        16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        29 ARALIK 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
