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        Haberler Bilgi 29 EKİM 2026 İSTANBUL VE ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: Ankara ve İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler?

        29 EKİM 2026 İSTANBUL VE ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR: Ankara ve İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İstanbul'da Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir'de, Ankara'da ise tören güzergahlarında çok sayıda yol trafiğe kapatılacak. İstanbul'da alternatif yollar belirlenirken Ankara'da törenler ve Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi nedeniyle bazı güzergahlarda 30 Ekim saat 23.59'a kadar ek tedbirler uygulanabilecek. Peki, Ankara ve İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? İşte, 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı'nda trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 08:32 Güncelleme:
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle İstanbul ve Ankara'da trafik düzenlemesine gidiliyor. İstanbul'da bazı yollar saat 07.00 ve 08.00'den itibaren kapatılırken Ankara'da tören alanları çevresindeki ana arterlerde saat 06.00'dan itibaren araç geçişine izin verilmeyecek. Sürücülerin yolculuk öncesinde kapalı yolları ve kullanılabilecek alternatif güzergahları kontrol etmesi gerekiyor. Peki, Ankara ve İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler? İşte, 29 Ekim 2026 İstanbul ve Ankara trafiğe kapalı yollar listesi…

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        İSTANBUL'DA 29 EKİM'DE HANGİ YOLLAR KAPALI?

        İstanbul Emniyet Müdürlüğünün duyurusuna göre, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Üsküdar, Kadıköy ve Ataşehir'de bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak.

        Üsküdar'da saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar Harem Sahil Yolu'nun Kıyı Emniyet ile Şemsipaşa Caddesi arasındaki bölümü ve bu güzergaha çıkan cadde ve sokaklar trafiğe kapalı olacak.

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        Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nin Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi ile Rüzgargülü Çıkmaz Sokak arasındaki bölümü saat 07.00'den itibaren araç trafiğine kapatılacak. Kasadar Sokak ile Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi arasındaki bölümde ise saat 17.00'den etkinlik bitimine kadar trafik akışı sağlanamayacak.

        Ataşehir'de Ataşehir Bulvarı'nın Şubat Sokak ile Turgut Özal Bulvarı arasındaki bölümü saat 08.00'den itibaren, Turgut Özal Bulvarı ile Ihlamur Bulvarı arasındaki bölümü ise saat 16.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapatılacak.

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        İSTANBUL'DA ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NERELER?

        İstanbul'da trafik kısıtlamalarının uygulanacağı bölgeler için alternatif güzergahlar da belirlendi.

        * Üsküdar: Doğancılar, Tunusbağı, Nuh Kuyusu, Selimiye İskele ve Hakimiyeti Milliye caddeleri.

        * Kadıköy: Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Şemsettin Günaltay Caddesi ve D-100 kara yolu.

        * Ataşehir: Meriç, Sedef ve Dicle caddeleri ile Dereboyu Caddesi ve Ataşehir Bulvarı'nın Metropol AVM yönü.

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        ANKARA'DA 29 EKİM TRAFİĞE KAPALI YOLLAR HANGİLERİ?

        Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları nedeniyle saat 06.00'dan itibaren çok sayıda cadde ve sokakta çift yönlü trafik kısıtlaması uygulanacak.

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        Atatürk Bulvarı'nın Kuğulu Kavşak ile Ulus Meydanı arasındaki bölümü, Dikmen Caddesi'nin 15 Temmuz Şehitler Meydanı (Genelkurmay Kavşağı) ile Çetin Emeç Bulvarı kesişimi arasındaki bölümü ve İsmet İnönü Bulvarı'nın Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile Akay Kavşağı arasındaki bölümü trafiğe kapatılacak. İstiklal Caddesi'nin tamamında da araç geçişine izin verilmeyecek.

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        İstanbul Caddesi'nin Kazım Karabekir Caddesi ile İstiklal Caddesi arasındaki bölümü, Cumhuriyet Caddesi, Çankırı Caddesi ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı arasındaki bölümü de çift yönlü trafiğe kapatılacak.

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        Mithatpaşa Caddesi'nin Atatürk Bulvarı ile Ziya Gökalp Caddesi arasındaki bölümü ve Ziya Gökalp Caddesi'nin Kızılay Milli İrade Meydanı ile Kolej Meydanı arasındaki bölümü de düzenlemeden etkilenecek. Milli Müdafaa, Kumrular, Necatibey, Gençlik, Akdeniz ve Anıt caddeleri ile Spor Park Sokak ve bu yollara bağlanan cadde ve sokaklarda da araç geçişine izin verilmeyecek.

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        ANKARA'DA ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NERELER?

        Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında alternatif güzergahlar cadde cadde sıralanmadı. Sürücülerin, yolculuk öncesinde emniyetin güncel trafik duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.

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        #29 Ekim
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