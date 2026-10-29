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        Haberler Bilgi 29 EKİM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2026 | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir saat kaça kadar açık?

        29 EKİM ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2026 | 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir saat kaça kadar açık?

        Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenecek resmi törenin ardından akşam saatlerine kadar ziyaretçilere açık olacak. Atatürk'ün kabrini ziyaret etmek isteyenler için 2026 yılı Cumhuriyet Bayramı'na özel ziyaret saatleri belli oldu. Peki, Anıtkabir 29 Ekim'de saat kaça kadar açık? İşte, 29 Ekim 2026 Anıtkabir ziyaret saatleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 07:51 Güncelleme:
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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, bayram programını takip ediyor. Normalde ekim ayı boyunca saat 17.00'de kapanan Anıtkabir, Cumhuriyet Bayramı'nda ziyaretçilerini daha geç saate kadar kabul edecek. Peki, 29 Ekim’de Anıtkabir kaçta kapanacak? İşte, 29 Ekim Perşembe günü Anıtkabir ziyaret saatlerinde son durum…

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        ANITKABİR 29 EKİM'DE ZİYARETE AÇIK MI?

        Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda halkın ziyaretine açık olacak. Resmi tören programının ardından ziyaretçilerini kabul edecek olan Anıtkabir, bayram dolayısıyla akşam saatlerine kadar gezilebilecek.

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        ANITKABİR 29 EKİM'DE SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

        Anıtkabir, 29 Ekim 2026 Perşembe günü resmi törenin bitimini takiben saat 22.00'ye kadar halkın ziyaretine açık olacak. Ziyaretçiler, resmi törenin ardından Anıtkabir'i saat 22.00'ye kadar ziyaret edebilecek.

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        ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ 2026

        Anıtkabir'in normal ziyaret saatleri yılın dönemlerine göre değişiyor. Belirlenen takvim şöyle:

        * 1 Şubat - 14 Mayıs: 09.00-16.30

        * 15 Mayıs - 31 Ekim: 09.00-17.00

        * 1 Kasım - 31 Ocak: 09.00-16.00

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        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise normal kapanış saati yerine resmi törenin bitiminden sonra saat 22.00'ye kadar ziyaret imkanı sunulacak.

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        #29 Ekim
        #cumhuriyet bayramı
        #anıtkabir
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