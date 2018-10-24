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29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!

24.10.2018 - 06:23 | Güncelleme: HABERTURK.COM

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın pazartesi gününe denk gelmesiyle ufak tatil planları yapılmaya başlandı bile! İşte hafta sonu ile birlikte 3 güne çıkan 29 Ekim tatili için birbirinden huzurlu rotalar...

  • 1 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
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    ANKARA

    95 yıldır ülkemizin başkenti olan Ankara'nın geçmişi yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanıyor. Frigce'de gemi çapası anlamına gelen Ankara'yı ve Anıtkabir'i 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda görmenizi tavsiye ederiz. 

  • 2 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
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    Ankara denildiğinde ziyaret edilecek yerlerin en başında elbette Anıtkabir geliyor. 3 günlük tatilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahında Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayabilirsiniz.

     

  • 3 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
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    Tabii Ankara'ya gitmişken Ankara Kalesi'ni görmeden olmaz. Tüm Ankara'yı görebileceğiniz kalenin ne zaman yapıldığı tam bilinmiyor ancak kalenin MÖ 2. yüzyıl başında Galatların Ankara'ya yerleşmeleri sırasında var olduğu biliniyor.

     

     

  • 4 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    4 | 34

    Atatürk Orman Çiftliği, Mehmet Akif Ersoy'un evi Roma Hamamı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Kuğulu Park, Ankara'nın görülmesi gereken yerleri arasında.

  • 5 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    5 | 34

    ANKARA'DA NEREDE KALINABİLİR?

    Park Inn By Radisson Ankara Çankaya 

     

  • 6 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
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    Bilkent Otel

  • 7 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
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    CUNDA - BALIKESİR

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı olan Cunda Adası'nın tarihi 3500 yıl öncesine kadar uzanıyor. Ortodoks Rumlar için önemli bir dini merkezi olan Cunda'nın isminin Yund Adaları'ndan geldiği ve Yund adının zamanla Cunda'ya dönüştüğü söyleniyor. Cunda, dört mevsim de ayrı güzelliğe sahip. Burası lavanta bahçeleri ve zeytin ağaçlarıyla Mis Kokulu Ada olarak anılıyor. Cunda'nın sevimli evlerini, deniz manzarasını ve yeşil doğasını görmek isterseniz Aşıklar Tepesi'ne çıkmalısınız. 

  • 8 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    8 | 34

    Ayvalık, Ege'nin en zengin yemek ve meze çeşitlerine sahip bölgelerinden biri. Bu nedenle muhteşem manzara karşısında zeytinyağlı yemeklerden tatmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca damla sakızlıyla yapılan kahve ve kurabiye buraya özgü diğer lezzetlerden. 

  • 9 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    9 | 34

    CUNDA'DA NEREDE KALINABİLİR? 

    Cunda Fora Hotel

     

  • 10 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    10 | 34

    Derya Hanım Konağı

  • 11 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    11 | 34

    BOZBURUN, MARMARİS - MUĞLA

    Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun'u ilk defa görecekseniz yeşil ve mavi tonlarını görmeye hazır olun. Son yıllarda popülerleşen şirin belde, yaz aylarında kalabalıklaştı malesef. Bu nedenle Bozburun'a eylül-ekim aylarında gitmenizi öneririz.

  • 12 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    12 | 34

    Belde çok ufak bir yerleşim yeri olmasına rağmen pek çok güzellik barındırıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tercihinizi Bozburun'dan yana kullanırsanız deniz sezonu güneyde henüz kapanmamışken kendinizi cam gibi suya bırakmalı, masmavi gökyüzünü seyretmelisiniz. Serçe Limanı, Bozukkale, Üç Taş, Akvaryum ve Dirsekbükü koylarını keşfetmeden, Turgutköy'de kendinizi buz gibi şelaleye bırakmadan da Bozburun'dan dönmeyin.

  • 13 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    13 | 34

    BOZBURUN'DA NEREDE KALINABİLİR?

    Sabrina's Hous

     

  • 14 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    14 | 34

    Veranda Hotel Restaurant

  • 15 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
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    FOÇA - İZMİR

    İzmir'e 70 kilometre uzaklıktaki Foça, üç yandan serin deniz havası alıyor. Sevimli evlerin, minik kayıkların, arnavut kaldırımlı sokakların yer aldığı Foça'nın en güzel zamanları bahar ayları... Olur da bir gün Foça'ya giderseniz körfezdeki İncir, Orak, Fener ve Hayırsız adalarını gezmenizi öneririz. Homeros'un Odysseia destanında denizcileri sesleriyle büyüleyen sirenlerin ikamet ettiği söylenen Siren Kayalıkları da görülmesi gerekiyor.

  • 16 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    16 | 34

    Foça'da huzurlu bir gün geçirmek istiyorsanız taze peynir, zeytin, tereyağı, bal, kaymaktan oluşan zengin bir kahvaltı yaptıktan sonra Foçalı balıkçıların teknelerini bağladığı Küçük Deniz Limanı'nı ve sokakları keşfetmelisiniz.

  • 17 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    17 | 34

    FOÇA'DA NEREDE KALINABİLİR?

    Navalia Otel

     

  • 18 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    18 | 34

    Foça Antik Otel 

  • 19 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    19 | 34

    ADRASAN - ANTALYA

    Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan, Akdeniz'in en güzel kumsallarından birine sahip bir belde. Masmavi denizin, çam ağaçlarıyla süslendiği Adrasan, huzur arayanlar için biçilmiş kaftan. Beydağları'nın yemyeşil yamaçlarına dayanan Adrasan, SİT alanı ilan edilmesinden dolayı doğal güzelliğini yitirmemiş. Yeni yeni keşfedilmeye başlanan şirin belde, yaz aylarında olduğu kadar sonbaharda da görülmeli. 

  • 20 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    20 | 34

    Denizi sığ, berrak ve sahili kumluk olan Adrasan, Olimpos ve Çıralı gibi güzel koylarıyla ünlü tatil beldelerine de çok yakın. Bunun yanında Adrasan'da birçok tekne Suluada, Sazak ve Ceneviz gibi doğa harikası, koylara turlar düzenliyor. 

  • 21 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    21 | 34

    ADRASAN'DA NEREDE KALINABİLİR?

    Erenler Hotel

     

     

  • 22 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    22 | 34

    Adrasan Portakal Bahçesi

  • 23 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    23 | 34

    AKYAKA, ULA - MUĞLA 

    Son yıllarda popülerliği giderek artan Akyaka, cezbedici doğası ve tarihi güzellikleriyle misafirlerine doyumsuz anlar yaşatıyor. Gözlerden uzak bir balıkçı kasabasından, turizm merkezine dönüşen Akyaka, buz gibi nehir ve gölleri, el değmemiş koylarıyla ziyaretçilerini bekliyor. Ahşap balkonları, uçurtma sörfü ve masmavi deniziyle Akyaka keşfe değer. 

  • 24 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    24 | 34

    Yabancı turistler tarafından ilgi gören Akyaka'nın kuşkusuz en meşhur yeri Azmak.  Sodalı suyundan dolayı geçmişte kadınların çamaşır yıkadığı nehre Kadın Azmağı da deniliyor. 

  • 25 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    25 | 34

    AKYAKA'DA NEREDE KALINABİLİR?

    Alp Suites Lavanta 

  • 26 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    26 | 34

    Portofino Boutique Hotel 

  • 27 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    27 | 34

    KAŞ, ANTALYA

    Doğal güzellikleri ve bulunduğu konum ile çok fazla rağbet gören Kaş, Türkiye'de mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında geliyor. Kaş'e geldiyseniz denizin yanında kültür gezisine de kendinizi hazırlayın. Eğer tarihe ilginiz varsa Xanthos Antik Kenti, Aperlai Antik Kenti, Antiphellos Antik Kenti'ni görmelisiniz.

  • 28 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    28 | 34

    Simena Antik Kenti'ni de keşfe çıkmanızı öneririz ancak bölgeye sadece deniz yoluyla ulaşılabiliyor. 3 gün Kaş'ı keşfetmek için kısa bir süre ancak vakit bulabilirseniz  Saklıkent ve Kıbrıs Kanyonu'nda vakit geçirip Kaputaş plajında yüzebilirsiniz. 

  • 29 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    29 | 34

    KAŞ'TA NEREDE KALINABİLİR?

    Aphrodite Pansiyon 

  • 30 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    30 | 34

    Suna Sun Boutique Hotel 

  • 31 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    31 | 34

    KUZEY KIBRIS

    Yazları kavurucu sıcaktan biraz bunaltan ancak bahar aylarında gidilmesi tavsiye edilen Kıbrıs'ta her zevke göre gezilecek yer var! 7.yüzyılda Arap-İslam akınlarına karşı kentin korunması amacıyla Bizanslılar tarafından yapılan ve şehrin hemen girişinde bulunan Girne Kalesi Kıbrıs'ın meşhur yerlerinden. 

  • 32 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    32 | 34

     

    Girne'nin en turist çeken bölgelerinden Girne Limanı her daim cıvıl cıvıl. Marinanın etrafında birçok otel, restoran bulunuyor. Gündüz sakinliğiyle dikkat çeken Kıbrıs, akşamları gece hayatının hareketliliği ve casinolarıyla eğlence meraklılarını kendine çekiyor.

  • 33 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
    33 | 34

    KUZEY KIBRIS'TA NEREDE KALINABİLİR?

    Cratos Premium Hotel

  • 34 29 Ekim'de nereye gidilir? İşte 29 Ekim'de gidilebilecek tatil rotaları!
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    Merit Lefkoşa Hotel 

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