29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın pazartesi gününe denk gelmesiyle ufak tatil planları yapılmaya başlandı bile! İşte hafta sonu ile birlikte 3 güne çıkan 29 Ekim tatili için birbirinden huzurlu rotalar...
1
1|34
ANKARA
95 yıldır ülkemizin başkenti olan Ankara'nın geçmişi yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanıyor. Frigce'de gemi çapası anlamına gelen Ankara'yı ve Anıtkabir'i 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda görmenizi tavsiye ederiz.
2
2|34
Ankara denildiğinde ziyaret edilecek yerlerin en başında elbette Anıtkabir geliyor. 3 günlük tatilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahında Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayabilirsiniz.
3
3|34
Tabii Ankara'ya gitmişken Ankara Kalesi'ni görmeden olmaz. Tüm Ankara'yı görebileceğiniz kalenin ne zaman yapıldığı tam bilinmiyor ancak kalenin MÖ 2. yüzyıl başında Galatların Ankara'ya yerleşmeleri sırasında var olduğu biliniyor.
4
4|34
Atatürk Orman Çiftliği, Mehmet Akif Ersoy'un evi Roma Hamamı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Kurtuluş Savaşı Müzesi, Kuğulu Park, Ankara'nın görülmesi gereken yerleri arasında.
5
5|34
ANKARA'DA NEREDE KALINABİLİR?
Park Inn By Radisson Ankara Çankaya
6
6|34
Bilkent Otel
7
7|34
CUNDA - BALIKESİR
Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı olan Cunda Adası'nın tarihi 3500 yıl öncesine kadar uzanıyor. Ortodoks Rumlar için önemli bir dini merkezi olan Cunda'nın isminin Yund Adaları'ndan geldiği ve Yund adının zamanla Cunda'ya dönüştüğü söyleniyor. Cunda, dört mevsim de ayrı güzelliğe sahip. Burası lavanta bahçeleri ve zeytin ağaçlarıyla Mis Kokulu Ada olarak anılıyor. Cunda'nın sevimli evlerini, deniz manzarasını ve yeşil doğasını görmek isterseniz Aşıklar Tepesi'ne çıkmalısınız.
8
8|34
Ayvalık, Ege'nin en zengin yemek ve meze çeşitlerine sahip bölgelerinden biri. Bu nedenle muhteşem manzara karşısında zeytinyağlı yemeklerden tatmanızı tavsiye ederiz. Ayrıca damla sakızlıyla yapılan kahve ve kurabiye buraya özgü diğer lezzetlerden.
9
9|34
CUNDA'DA NEREDE KALINABİLİR?
Cunda Fora Hotel
10
10|34
Derya Hanım Konağı
11
11|34
BOZBURUN, MARMARİS - MUĞLA
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun'u ilk defa görecekseniz yeşil ve mavi tonlarını görmeye hazır olun. Son yıllarda popülerleşen şirin belde, yaz aylarında kalabalıklaştı malesef. Bu nedenle Bozburun'a eylül-ekim aylarında gitmenizi öneririz.
12
12|34
Belde çok ufak bir yerleşim yeri olmasına rağmen pek çok güzellik barındırıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda tercihinizi Bozburun'dan yana kullanırsanız deniz sezonu güneyde henüz kapanmamışken kendinizi cam gibi suya bırakmalı, masmavi gökyüzünü seyretmelisiniz. Serçe Limanı, Bozukkale, Üç Taş, Akvaryum ve Dirsekbükü koylarını keşfetmeden, Turgutköy'de kendinizi buz gibi şelaleye bırakmadan da Bozburun'dan dönmeyin.
13
13|34
BOZBURUN'DA NEREDE KALINABİLİR?
Sabrina's Hous
14
14|34
Veranda Hotel Restaurant
15
15|34
FOÇA - İZMİR
İzmir'e 70 kilometre uzaklıktaki Foça, üç yandan serin deniz havası alıyor. Sevimli evlerin, minik kayıkların, arnavut kaldırımlı sokakların yer aldığı Foça'nın en güzel zamanları bahar ayları... Olur da bir gün Foça'ya giderseniz körfezdeki İncir, Orak, Fener ve Hayırsız adalarını gezmenizi öneririz. Homeros'un Odysseia destanında denizcileri sesleriyle büyüleyen sirenlerin ikamet ettiği söylenen Siren Kayalıkları da görülmesi gerekiyor.
16
16|34
Foça'da huzurlu bir gün geçirmek istiyorsanız taze peynir, zeytin, tereyağı, bal, kaymaktan oluşan zengin bir kahvaltı yaptıktan sonra Foçalı balıkçıların teknelerini bağladığı Küçük Deniz Limanı'nı ve sokakları keşfetmelisiniz.
17
17|34
FOÇA'DA NEREDE KALINABİLİR?
Navalia Otel
18
18|34
Foça Antik Otel
19
19|34
ADRASAN - ANTALYA
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan, Akdeniz'in en güzel kumsallarından birine sahip bir belde. Masmavi denizin, çam ağaçlarıyla süslendiği Adrasan, huzur arayanlar için biçilmiş kaftan. Beydağları'nın yemyeşil yamaçlarına dayanan Adrasan, SİT alanı ilan edilmesinden dolayı doğal güzelliğini yitirmemiş. Yeni yeni keşfedilmeye başlanan şirin belde, yaz aylarında olduğu kadar sonbaharda da görülmeli.
20
20|34
Denizi sığ, berrak ve sahili kumluk olan Adrasan, Olimpos ve Çıralı gibi güzel koylarıyla ünlü tatil beldelerine de çok yakın. Bunun yanında Adrasan'da birçok tekne Suluada, Sazak ve Ceneviz gibi doğa harikası, koylara turlar düzenliyor.
21
21|34
ADRASAN'DA NEREDE KALINABİLİR?
Erenler Hotel
22
22|34
Adrasan Portakal Bahçesi
23
23|34
AKYAKA, ULA - MUĞLA
Son yıllarda popülerliği giderek artan Akyaka, cezbedici doğası ve tarihi güzellikleriyle misafirlerine doyumsuz anlar yaşatıyor. Gözlerden uzak bir balıkçı kasabasından, turizm merkezine dönüşen Akyaka, buz gibi nehir ve gölleri, el değmemiş koylarıyla ziyaretçilerini bekliyor. Ahşap balkonları, uçurtma sörfü ve masmavi deniziyle Akyaka keşfe değer.
24
24|34
Yabancı turistler tarafından ilgi gören Akyaka'nın kuşkusuz en meşhur yeri Azmak. Sodalı suyundan dolayı geçmişte kadınların çamaşır yıkadığı nehre Kadın Azmağı da deniliyor.
25
25|34
AKYAKA'DA NEREDE KALINABİLİR?
Alp Suites Lavanta
26
26|34
Portofino Boutique Hotel
27
27|34
KAŞ, ANTALYA
Doğal güzellikleri ve bulunduğu konum ile çok fazla rağbet gören Kaş, Türkiye'de mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında geliyor. Kaş'e geldiyseniz denizin yanında kültür gezisine de kendinizi hazırlayın. Eğer tarihe ilginiz varsa Xanthos Antik Kenti, Aperlai Antik Kenti, Antiphellos Antik Kenti'ni görmelisiniz.
28
28|34
Simena Antik Kenti'ni de keşfe çıkmanızı öneririz ancak bölgeye sadece deniz yoluyla ulaşılabiliyor. 3 gün Kaş'ı keşfetmek için kısa bir süre ancak vakit bulabilirseniz Saklıkent ve Kıbrıs Kanyonu'nda vakit geçirip Kaputaş plajında yüzebilirsiniz.
29
29|34
KAŞ'TA NEREDE KALINABİLİR?
Aphrodite Pansiyon
30
30|34
Suna Sun Boutique Hotel
31
31|34
KUZEY KIBRIS
Yazları kavurucu sıcaktan biraz bunaltan ancak bahar aylarında gidilmesi tavsiye edilen Kıbrıs'ta her zevke göre gezilecek yer var! 7.yüzyılda Arap-İslam akınlarına karşı kentin korunması amacıyla Bizanslılar tarafından yapılan ve şehrin hemen girişinde bulunan Girne Kalesi Kıbrıs'ın meşhur yerlerinden.
32
32|34
Girne'nin en turist çeken bölgelerinden Girne Limanı her daim cıvıl cıvıl. Marinanın etrafında birçok otel, restoran bulunuyor. Gündüz sakinliğiyle dikkat çeken Kıbrıs, akşamları gece hayatının hareketliliği ve casinolarıyla eğlence meraklılarını kendine çekiyor.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.