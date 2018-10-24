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CUNDA - BALIKESİR

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı olan Cunda Adası'nın tarihi 3500 yıl öncesine kadar uzanıyor. Ortodoks Rumlar için önemli bir dini merkezi olan Cunda'nın isminin Yund Adaları'ndan geldiği ve Yund adının zamanla Cunda'ya dönüştüğü söyleniyor. Cunda, dört mevsim de ayrı güzelliğe sahip. Burası lavanta bahçeleri ve zeytin ağaçlarıyla Mis Kokulu Ada olarak anılıyor. Cunda'nın sevimli evlerini, deniz manzarasını ve yeşil doğasını görmek isterseniz Aşıklar Tepesi'ne çıkmalısınız.