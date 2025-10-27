29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında toplu taşıma ücretsiz mi?
Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaklaşırken, 29 Ekim'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı sorusu yeniden gündeme taşındı. Türkiye genelinde kutlanacak olan Cumhuriyet'in 102. yılı öncesi, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de otobüs, metro, vapur ve metrobüs seferlerinin ücretsiz olup olmayacağı araştırılıyor. Resmi tatil kapsamında alınacak ulaşım kararları, milyonlarca kişinin planını doğrudan etkileyecek. İşte detaylar...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yılı kutlamalarına sayılı günler kala, şehirler kırmızı-beyaz renklere büründü. Yurt genelinde tören hazırlıkları sürerken, vatandaşların gündemindeki en güncel sorulardan biri “29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz mi?” oldu. Resmî tatillerde olduğu gibi bu yıl da otobüs, metro, vapur ve metrobüs seferlerinin ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Detaylar haberimizde...
BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KAPSAMINDA HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı’nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.
Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.