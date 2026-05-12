        İnsanların hissetmediği depremi inekler hissetti

        Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen 2.9 büyüklüğündeki deprem insanlar tarafından hissedilmezken, bir ahırdaki ineklerin sarsıntı anında verdiği tepki güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 10:44 Güncelleme:
        2.9'luk depremi hissettiler

        Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Karadoruk köyünde dün akşam saat 19.30 sıralarında 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        İHA'nın haberine göre küçük çaplı sarsıntı vatandaşlar tarafından hissedilmezken, bir ahırda bulunan ineklerin deprem anında verdiği tepki dikkat çekti.

        Ahırın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sarsıntıyla birlikte ineklerin aniden hareketlenerek, huzursuzlandığı görüldü.

        Deprem sırasında hayvanların kısa süreli panik yaşadığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

        Şener Özdemir, ineklerin sesi duyup ahıra gittiğini belirterek, "Dün akşam saatlerinde bir deprem oldu. Evde oturduğum esnada hayvanlardan sesler geldiğini fark ettik. İneklerimi kontrol etmek için ahıra gittim. Bir şey olmadığını gördükten sonra güvenlik kamerasına baktım. Depremden dolayı bir sıkıntımız olmadı. Buzağılar biraz daha fazla paniklemişti. Anneleri de alışkın olduğu için pek aldırış etmediler. Allah böyle depremleri bir daha yaşatmasın" dedi.

        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        Bakan Gürlek açıkladı! 35 ilde bahis operasyonu: 108 gözaltı
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Ana yola kontrolsüz çıkan kamyonete çarptı!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Mutlu sonla bitti
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Doğum iznine rapor ayarı
