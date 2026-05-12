2.9'luk depremi hissettiler

Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Karadoruk köyünde dün akşam saat 19.30 sıralarında 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA'nın haberine göre küçük çaplı sarsıntı vatandaşlar tarafından hissedilmezken, bir ahırda bulunan ineklerin deprem anında verdiği tepki dikkat çekti.

Ahırın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sarsıntıyla birlikte ineklerin aniden hareketlenerek, huzursuzlandığı görüldü.

Deprem sırasında hayvanların kısa süreli panik yaşadığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Şener Özdemir, ineklerin sesi duyup ahıra gittiğini belirterek, "Dün akşam saatlerinde bir deprem oldu. Evde oturduğum esnada hayvanlardan sesler geldiğini fark ettik. İneklerimi kontrol etmek için ahıra gittim. Bir şey olmadığını gördükten sonra güvenlik kamerasına baktım. Depremden dolayı bir sıkıntımız olmadı. Buzağılar biraz daha fazla paniklemişti. Anneleri de alışkın olduğu için pek aldırış etmediler. Allah böyle depremleri bir daha yaşatmasın" dedi.