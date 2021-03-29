Kabine toplantısının ardından Mart ayının güncel Türkiye risk haritasının açıklandı. Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa Kovid-19'da yüksek riskli iller oldu. Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak, Kovid-19'da orta riskli (sarı) iller oldu. İşte 29 Mart güncel Türkiye risk haritası...

29 MART TÜRKİYE RİSK HARİTASI YAYINLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika Twitter hesabından "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE RİSK HARİTASI KIZARDI