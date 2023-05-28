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29 Mayıs İstanbul'un Fethi gününde toplu taşıma ücretsiz mi?

Tarihin en önemli olaylarından olan İstanbul'un Fethi yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda 29 Mayıs Pazartesi günü fethin 570. yılında toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 29 Mayıs İstanbul'u Fethi günü İETT, metro, metrobüs, marmaray toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun yanıtı ve konuya ilişkin tüm merak edilenler...

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  • 29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs 2023 İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray toplu taşıma bedava mı?

    29 Mayıs 1453 yılında 53 gün süren yoğun bir kuşatmanın ardından; Fatih Sultan Mehmet komutasındaki ordunun Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan İstanbul'u ele geçirmesiyle başlayan zafer her yıl yurdun dört bir tarafında çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. 29 Mayıs Pazertesi günü İstanbul'un Fethi'nin 570. yılında toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusu gündemden düşmüyor. Peki, "29 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı? 29 Mayıs 2023 İETT, metro, metrobüs, marmaray toplu taşıma ücretsiz mi?" İşte detaylar...
  • 29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs 2023 İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray toplu taşıma bedava mı?

    29 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

    Her yıl olduğu gibi İstanbul'da toplu taşıma İstanbul'un Fethi dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz olacak. Marmaray da fetih gününde ücretsiz olarak İstanbullulara hizmet verecek.

     
  • 29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs 2023 İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray toplu taşıma bedava mı?

    İBB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile İstanbul'un Fethi'nin 570. yıl dönümünün kutlanacağı 29 Mayıs Pazartesi günü İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanılacaktır. Buna göre; Metro İstanbul işletmesinde bulunan raylı sistem hatlarında kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları ücretsiz seyahat edebilecektir.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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