DÜNYA DİLEK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Dilek Günü’nün kökeni, 1980 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Chris Greicius adlı 7 yaşındaki bir çocuğun hikâyesine dayanır. Chris, lösemi hastasıydı ve en büyük dileği polis olmaktı. Onun bu dileğini gerçekleştirmek için Arizona’daki bir grup polis memuru harekete geçti. Chris'e özel bir polis üniforması yapıldı, bir günlük polislik deneyimi yaşatıldı ve bu olaydan çok etkilenen gönüllüler Make-A-Wish Foundation adlı organizasyonu kurdu.

Bu kuruluş, ağır hastalıklarla mücadele eden çocukların hayallerini gerçekleştirmeye başladı. 29 Nisan 1980 tarihi, Chris'in dileğinin gerçekleştiği zaman olduğu için, her yıl bu gün Dünya Dilek Günü olarak kutlanıyor. Bu gün, sadece dilek tutmayı değil, aynı zamanda başkalarının dileklerini gerçekleştirmeye katkıda bulunmayı da teşvik ediyor.