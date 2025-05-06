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        Haberler Gündem 3. Sayfa 29 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        29 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

        Kahramanmaraş'ta su kanalından gelen silah sesleri üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. Polis ekipleri olay yerinde 29 yaşındaki Emre Bulut'un cansız bedenini buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 20:37 Güncelleme: 06.05.2025 - 20:37
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        29 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu
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        Kahramanmaraş'ta Emre Bulut (29), otomobilinde av tüfeği ile vurularak öldürülmüş halde bulundu.

        Olay, akşam saatlerinde Boğaziçi Mahallesi’nde meydana geldi. Su kanalının yakınından gelen silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine giden ekipler, bir kişiyi otomobilde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Emre Bulut olduğu ve pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

        Acı haberi alıp bölgeye gelen Emre Bulut’un yakınları, olay yerine girmek istedi. Polisin incelemesinin devam ettiğini belirterek izin verilmemesi üzerine kısa süre gerginlik yaşandı. Cumhuriyet savcısı ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Emre Bulut’un cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

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        Polis, Emre Bulut’u öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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