29 yıl sonra özel izinle gittikleri köylerinden kaya balı topladılar

Ali Sayır da yıllardır dağları dolaşarak arıların izini sürdüğünü, topladığı balı satarak geçimini sağladığını dile getirdi.

29 yıl sonra köylerinin yaylalarına çıktıkları için mutlu olduklarını belirten Sayır, "Bulunduğumuz kayada 4 kilogram bal çıkardık. Burada daha çok bal var ancak çıkartamadık. Elimiz yetişmedi. Buradan elde ettiğimiz bal diğer ballara göre çok kaliteli ve farklı.