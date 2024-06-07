2.Türk astronot Atasever'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astronot Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantıda konuştu. Erdoğan, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaydaki merakını giderecek adımları atacaksın. Sen. 2 astronutumuz olacaksın ama son olmayacaksın." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu haziran ayında gerçekleştirilecek. 1,5 saat sürecek bilim misyonu çerçevesinde Atasever, 7 bilimsel deneye imza atacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantıda konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

"SON OLMAYACAKSIN"

Erdoğan konuşmasında "Alper Ağabeyi'nin dezavantajları vardı ama senin önünde Alper Ağabey gibi bir avantajın var. Çok daha avantajlı bir uçuşu gerçekleştireceksin. Bu görev ile genç nesillerin bilime olan ilgisini artıracak ve Türkiye'nin uzay araştırmalarına çok büyük bir zemin hazırlayacaksınız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaydaki merakını giderecek adımları atacaksın. Sen. 2 astronutumuz olacaksın ama son olmayacaksın" ifadelerini kullandı.