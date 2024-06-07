Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika 2.Türk astronot Atasever'le görüştü | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2. Türk astronot Tuva Atasever'e başarılar diledi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ile İstanbul'da canlı bağlantıyla görüştü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.06.2024 - 18:39 Güncelleme: 07.06.2024 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        2.Türk astronot Atasever'le görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Astronot Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantıda konuştu. Erdoğan, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaydaki merakını giderecek adımları atacaksın. Sen. 2 astronutumuz olacaksın ama son olmayacaksın." ifadelerini kullandı.

        CANLI BAĞLANTIDA KONUŞTU

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu haziran ayında gerçekleştirilecek. 1,5 saat sürecek bilim misyonu çerçevesinde Atasever, 7 bilimsel deneye imza atacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantıda konuştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

        "SON OLMAYACAKSIN"

        Erdoğan konuşmasında "Alper Ağabeyi'nin dezavantajları vardı ama senin önünde Alper Ağabey gibi bir avantajın var. Çok daha avantajlı bir uçuşu gerçekleştireceksin. Bu görev ile genç nesillerin bilime olan ilgisini artıracak ve Türkiye'nin uzay araştırmalarına çok büyük bir zemin hazırlayacaksınız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin uzaydaki merakını giderecek adımları atacaksın. Sen. 2 astronutumuz olacaksın ama son olmayacaksın" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Tuva Cihangir Atasever
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        'Polis köpeğini' vurup camdan attı iddiası!
        'Polis köpeğini' vurup camdan attı iddiası!
        Kayıp Nuran'ın katili bulundu
        Kayıp Nuran'ın katili bulundu
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Reklam panosu durakta bekleyen Ayşe'nin sonu oldu: İnceleme başlatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Vahşet kurbanı Nisanur bebeğin mezarını komiser yaptırdı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        Beşiktaş'tan son dakika transfer gelişmeleri
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        Karın yağlarını eritmek için 8 ipucu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti