Mayalama derdi yok, kabartma tozunun verdiği acı tat kesinlikle yok. Üstelik evdeki malzemelerle ani gelen misafirlerinize, şipşak hazırlayabileceğiniz poğaça olma özelliği ile sıkça yapılır. Çay saatlerinin yanında ikram edilir. Poğaça yapımı için kullanılacak olan malzemelerin sayısından dolayı 3-2-1 poğaça adını almıştır.

3- 2-1 Poğaça İçin Gereken Malzemeler:

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı yoğurt

3 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı sirke

4 su bardağı un

Üzeri İçin;

3 kaşık pekmez

Yarım çay bardağı su

Susam

3- 2-1 Poğaça Yapılışı:

Yoğuracağınız kaba sıvı yağ, yoğurt, sirke, tuz biraz un ve kabartma tozlarını alarak yoğurmaya başlayalım.

Kalan unu kontrollü bir şekilde ekleyerek, kulak memesi kıvamına getirelim.

Diğer yandan bir kasede pekmez ve suyu karıştıralım.

Genişçe bir tabağa susamı alalım.

İstediğiniz boyutta hamurlar kopararak, şekillendirelim.

Önce pekmezli suya sonra susama bulayalım.

180 derecelik fırında kızarana dek pişirelim.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Un elenerek ve kontrollü bir şekilde katılmalıdır.

Hamur çok sert olmamalı, kulak memesi yumuşaklığında olmalıdır.