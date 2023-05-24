Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 3 Ağustos Hangi Burç? 3 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

3 Ağustos hangi burç? 3 Ağustos burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

3 Ağustos doğumlu kişiler hangi burç olduklarını merak etmekte ve öğrenmek için çeşitli kaynaklara başvurmaktadır. Peki 3 Ağustos burcu nedir? Yazımızın devamında…

3 Ağustos Hangi Burç? 3 Ağustos Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

3 Ağustos ne burcu diye merak edip internette araştırma yapanların çıkacağı sonuç Aslan burcudur. Aslan burcu 22 Temmuz’da başlar ve 23 Ağustos’a kadar devam eder. Aslan burcunun yönetici gezegeni Güneş’tir. Güneş’ten aldığı enerjiyi yansıtan aslan burçlarının en belirgin özelliklerinden birisi de budur. Rengi altın sarısı ve parlak turuncu olan Aslan burcu kişilerinin uğurlu sayısı ise 5’tir. Bununla beraber Aslan burçlarının şanslı günü Pazar olarak bilinir. 3 Ağustos hangi burç sorgusu kadar sık yapılan bir diğer sorgu da 3 Ağustos burcu yorumu olmuştur. 3 Ağustos burcu özellikleri diğer buçlara nazaran çok daha şahsına münhasır özellikler taşımaktadır.

3 Ağustos Burcu Özellikleri

3 Ağustos burcuna sahip olan kişilerin genel özellikleri şu şekildedir:

  • Liderlik yetenekleri: 3 Ağustos burcunda doğanlar genellikle doğuştan liderlik potansiyeline sahiptirler. Kararlılıkları ve güçlü iradeleri sayesinde başkalarını yönlendirmekte başarılı olurlar.
  • Cesaret ve enerji: Bu burçtaki insanlar cesur ve enerjiktirler. Yeni deneyimlere açıktırlar ve zorluklarla karşılaştıklarında hızla harekete geçerler.
  • Yaratıcılık: 3 Ağustos burcunda doğanlar genellikle yaratıcı düşünceye sahiptirler. Sanat, tasarım veya diğer yaratıcı alanlarda yetenekli olabilirler.
  • İlgili ve etkileyici: Bu burcun insanları dikkat çekmeyi sever ve kendilerini ifade etmek konusunda başarılıdırlar. İnsanlarla kolayca iletişim kurarlar ve etraflarındakileri etkileyebilirler.
  • Azimli ve hırslı: 3 Ağustos doğumlu kişiler genellikle büyük hedeflere sahiptirler ve bu hedeflere ulaşmak için azimli çalışırlar. Hırsları ve motivasyonları yüksektir.
  • İyimserlik: Bu burçtaki insanlar genellikle iyimser bir tutuma sahiptirler. Pozitif bir bakış açısıyla olaylara yaklaşırlar ve çevrelerindeki insanları motive edebilirler.
  • Kontrolcü olma eğilimi: Bazı durumlarda, 3 Ağustos burcundaki kişilerin kontrolü ele geçirme eğilimi olabilir. Kendi fikirlerini ve yöntemlerini benimsemeye meyillidirler.
  • Sadakatli ve cömert: İlişkilerde, 3 Ağustos doğumlu kişiler genellikle sadakatli ve cömert davranırlar. Sevdikleri insanları şımartmaktan hoşlanır ve onlara değer verirler.

Bu özellikler genel olarak 3 Ağustos burcuna sahip olan insanların karakterini tanımlamaktadır. Ancak, doğum haritası ve diğer faktörler de kişilik üzerinde etkili olabilir, bu yüzden her birey kendine özgü niteliklere sahip olabilir.

3 Ağustos Burcu Yükseleni

3 Ağustos doğumlu kişilerin yükselen burcu, doğum saati ve doğdukları coğrafi konuma bağlı olarak değişir. Yükselen burç, kişinin doğum anındaki yükselen burcudur ve kişilik özellikleri, dış görünüm ve davranışları üzerinde önemli bir etkisi olabilir.Doğum saati ve doğum yeri bilgisi olmadan, doğru bir şekilde 3 Ağustos burcu yükseleni hakkında bilgi vermek mümkün değildir.

3 Ağustos Doğumlu Ünlüler

Nejat Yavaşoğulları, Ahmet Çakar, Yasemin Yalçın, Uğur Arslan, Deniz Akkaya 3 Ağustos’ta doğan Türk ünlü ve futbolcu isimler arasındadır.

Pablo Ibanez, Jules Bianchi ve Karlie Kloss ise 3 Ağustos’ta doğan yabancı ünlü ve futbolcu isimler arasında sayılabilir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Büyük İskender'in işgal edemediği şehir: Termessos
YAŞAM Büyük İskender'in işgal edemediği şehir
Bozkır kartalı Yörük yurda döndü
YAŞAM Yörük yurda döndü
Türkiye'nin tek buz müzesi
YAŞAM Türkiye'nin tek buz müzesi
Endemik bitki türlerine üniversitelerden koruma kalkanı
YAŞAM Endemik bitki türlerine koruma kalkanı
Türkiye'nin 500. kuş türü 'Güneyli yakut renkli arıkuşu'
YAŞAM Türkiye’nin 500'üncü kuş türü oldu oldu
ABD’de insanlar neden mutlu? Mutlu olmalarını neye borçlular?
YAŞAM ABD’de insanlar neden mutlu?
Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı? İşte cevabı
YAŞAM Çocukların çamurla oynamaları neden faydalı?
Kardeşler arası doğum sırası karakteri etkiliyor! Büyük ve küçük kardeş farkları!
YAŞAM Kardeşler arası doğum sırası karakteri etkiliyor!
Enteresan bir gelenek: Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?
YAŞAM Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu ...
İnatçı fırın lekelerine son! Tüm yağı söküp atan, kirden arındırarak pırıl pırıl yapan doğal yöntemlerle temizlik çok kolay
YAŞAM Fırındaki inatçı lekeleri ve yağı söküp atan 5 kolay ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.