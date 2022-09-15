3. Ankara Evcil Hayvan Ürünleri Fuarı açıldı 0:00 / 0:00

Ulusal Fuarcılık Şirketi tarafından düzenlenen fuarda, Aksaray malaklısı, Ankara kedisi, Ankara tavşanı, süs tavukları ve süs köpeklerinin olduğu çok sayıda hayvan türü ziyaretçilere tanıtılıyor.

Fuarda ayrıca kedi, köpek ürünleri, yemler, mamalar, akvaryumlar ve veterinerlik malzemeleri konusunda sektörde ileri gelen şirketlerin tanıtım stantları da yer alıyor.

Ulusal Fuarcılık Şirketi Genel Müdürü Selçuk Çetin, fuarın açılışını yaparak tüm katılımcılara teşekkür etti.

Süs tavukları ve süs köpeklerinin hafta sonu düzenlenecek çeşitli yarışmalarla boy göstereceği fuar, 18 Eylül'de sona erecek.