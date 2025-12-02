Her bireyin eşit fırsatlara sahip olduğu bir dünya, hepimiz için daha adil ve yaşanabilir olacaktır. Dünya Engelliler Günü, yalnızca farkındalık değil, aynı zamanda harekete geçmek için bir çağrıdır. Daha kapsayıcı bir toplum için hep birlikte çalışalım.