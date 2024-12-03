3 Aralık Salı maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerin kupa maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 3 Aralık 2024 Salı listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 3 Aralık Salı günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?