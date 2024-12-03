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        Haberler Bilgi Spor 3 Aralık Salı maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        3 Aralık Salı maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Bugün La Liga'da 1, Premier Lig'de 2 müsabaka yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4. tur maçları gerçekleşecek. Öte yandan Almanya, İspanya ve İtalya gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinde kupa maçları oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "3 Aralık Salı kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 3 Aralık 2024 maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 10:31 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:31
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        1

        Bugün Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerin kupa maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 3 Aralık 2024 Salı listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 3 Aralık Salı günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        2

        ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇLARI

        13:00 Iğdır FK - Muş Spor Kulübü (ASpor)

        13:30 Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor

        15:30 Antalyaspor - K.Çekmece Sinopspor (ASpor)

        18:00 Adana Demirspor - Sebat Gençlik SK (ASpor)

        20:30 Samsunspor - 52 Orduspor FK (ASpor)

        3

        PREMİER LİG

        22:30 Ipswich Town - Crystal Palace (beIN Sports 4)

        23:15 Leicester City - West Ham United (beIN Sports 3)

        LA LİGA

        21:00 Mallorca - Barcelona (Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor)

        İTALYA KUPASI SON 16 TURU

        20.30 Bologna- Monza

        23.00 Mİlan- Sassuolo

        4

        ALMANYA KUPASI SON 16 TURU

        20.00 A. Biefeld- Freiburg

        20.00 Regensburg- Stuttgart

        22.45 Bayern Münih- B. Leverkusen

        22.45 Werder Bremen- Darmstadt 98

        5

        İSPANYA KRAL KUPASI 2. TUR

        21.00 Real Avila- R. Valladolid

        22.00 Yeclano- Elche

        23.00 Barbastro- Espanyol

        23.00 Real Zaragoza- Granada

        23.00 Salamanca UDS- Celta Vigo

        23.15 Europa- Las Palmas

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