3 Aralık Salı maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?
Bugün La Liga'da 1, Premier Lig'de 2 müsabaka yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4. tur maçları gerçekleşecek. Öte yandan Almanya, İspanya ve İtalya gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinde kupa maçları oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "3 Aralık Salı kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 3 Aralık 2024 maç takvimi...
Bugün Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerin kupa maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 3 Aralık 2024 Salı listesi için araştırmalara başladı. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 3 Aralık Salı günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR MAÇLARI
13:00 Iğdır FK - Muş Spor Kulübü (ASpor)
13:30 Bandırmaspor - Karacabey Belediye Spor
15:30 Antalyaspor - K.Çekmece Sinopspor (ASpor)
18:00 Adana Demirspor - Sebat Gençlik SK (ASpor)
20:30 Samsunspor - 52 Orduspor FK (ASpor)
PREMİER LİG
22:30 Ipswich Town - Crystal Palace (beIN Sports 4)
23:15 Leicester City - West Ham United (beIN Sports 3)
LA LİGA
21:00 Mallorca - Barcelona (Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor)
İTALYA KUPASI SON 16 TURU
20.30 Bologna- Monza
23.00 Mİlan- Sassuolo
ALMANYA KUPASI SON 16 TURU
20.00 A. Biefeld- Freiburg
20.00 Regensburg- Stuttgart
22.45 Bayern Münih- B. Leverkusen
22.45 Werder Bremen- Darmstadt 98
İSPANYA KRAL KUPASI 2. TUR
21.00 Real Avila- R. Valladolid
22.00 Yeclano- Elche
23.00 Barbastro- Espanyol
23.00 Real Zaragoza- Granada
23.00 Salamanca UDS- Celta Vigo
23.15 Europa- Las Palmas